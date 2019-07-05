北京平均年薪達66萬！廣州、深圳衝進「10萬人民幣俱樂部」

▲北京中關村也被譽為「中國的矽谷」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸一線城市2018年均薪資相繼出爐，廣州、深圳的非私營單位平均年薪都衝進「10萬（人民幣，下同）俱樂部」，與北京上海構成第一梯隊。其中，北京城鎮非私營單位達145766元（約新台幣66萬元）、城鎮私營單位達76908元（約新台幣35萬元），居一線城市薪資之首。

▲金融業、IT業長期是高收入行業。（圖／視覺中國CFP）

北京領跑一線城市

據《21世紀經濟報》報導，大陸國家統計局數據顯示，無論是非私營單位還是私營單位，北京年均薪資水準在四個一線城市（北京上海深圳廣州）中均為第一，尤其與廣深拉開距離。

據統計，2018廣州城鎮非私營單位就業人員年均薪資為109879元（約新台幣50萬元），其中在職勞工年均薪資為111839元（約新台幣50.5萬元），城鎮私營單位就業人員則為66719元（約新台幣30萬元）。

▲廣州天河中央商務區（天河CBD）。（圖／記者陳政錄攝）

從非私營單位看，廣州年均薪資在一線城市中排名最後，北京為145766元、上海為140270元、深圳為110304元。但從私營單位來看，廣州的表現尚可，排名第二，僅次於北京的76908元，超過深圳的63635元和上海的57056元。

數據顯示，無論是非私營單位還是私營單位，北京年均薪資水準在四個一線城市中均為第一，尤其與廣深拉開距離。具體而言，北京私營單位中薪資最高的行業是金融業，年薪高達178822元，接著是資訊傳輸、軟體和信息技術服務業130984元，房地產業90586元，分別達全市平均的2.33倍、1.70倍和1.18倍。

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

廣州非私營單位薪資增長最快

四個一線城市的年均薪資增速則呈現另一番格局。從城鎮非私營單位來看，2018廣州就業人員年均薪資同比名義增長12.7%，其中在職勞工年平均薪資同比名義增長13.4%，實際增長10.7%。此外深圳也不低，年均薪資同比增長也達到11.3%，在職勞工年均薪資同比增長11.5%。

廣州深圳在一線城市中分別排名第一、第二位，北京則以10.7%的增速排在第三，第四為上海，增長率僅有8.10%。這直接推動廣州、深圳「城鎮非私營單位就業人員年均薪資」首次衝入「10萬元俱樂部」，縮小與北京上海的差距。

▲華為深圳總部。（圖／CFP）

與自身相比，廣州、深圳兩市非私營單位的平均薪資增速也非常突出。報導指出，廣州增速達到近年5年高值，2014-2017年依次為6.60%、8.80%、10.80%和10.60%，呈現明顯加速態勢；深圳2018的增速亦達到近3年高值，作為對比，2017年為10.80%、2016年為10.10%。

另外，與非私營單位年均薪資增速不斷加快的趨勢不同，近年廣州和北京增速逐步走低。廣州2015-2018年增速依次為13.60%、11.90%、10.90%和8.90%；北京也從2016的12.30%降至2018年的8.70%。

▼廣州夜景 。（圖／記者蔡儀潔攝）