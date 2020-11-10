誠信碗粿感動霸氣標哥！包下160碗再加碼　50條菜頭粿請鄉親吃

記者游瓊華／台中報導

雲林縣林爸爸在女兒意外貼錯廣告，將「買10份碗粿就送1條蘿蔔糕」誤植「買碗粿就送蘿蔔糕」後，為讓女兒知道誠信的重要，儘管家境清寒仍虧本照賣。大甲鎮瀾宮董事長顏清標獲悉後，先是包下160碗碗粿，又在臉書宣布《阿標邀請大家一起吃美食做公益》，14日周六下午2點邀請陳媽媽懷舊碗粿餐車來到台中沙鹿現場製作販售，當天標哥也將親自贈送50條菜頭粿分享。

顏清標臉書貼文上提到，當標哥滑著手機看到誠信碗粿感人新聞一出，立即與 陳媽媽碗粿的老闆及老闆娘聯繫立即下單，隔天11月6日廟方人員驅車前往雲林斗南交流道面交取餐，因林爸爸純手工碗粿自己製作數量有限，所以先買走160碗，但也當場也答應「下回有製作我們一定再過來唷！」

▲14日周六下午2點顏清標邀請陳媽媽懷舊碗粿餐車來到台中沙鹿現場製作販售。（圖／翻攝顏清標臉書）



文章也寫到，以前父親常常說「吃人一口，還人一斗」，以後長大能幫助別人的時候，一定要盡量幫助別人！

顏清標臉書更公告，11月14日星期六下午2點《阿標邀請大家一起吃美食做公益》，地點在顏寬恒及顏莉敏的聯合服務處門口，邀請傳統古早味的陳媽媽懷舊碗粿餐車來到台中沙鹿現場製作販售，歡迎大家一起來做公益及享用好吃美味的碗粿，另外當天標哥也將親自贈送50條菜頭粿分享。

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