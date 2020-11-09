雲林縣定古蹟北港集雅軒修復工程上樑　預計明年1月完工

▲北港集雅軒是雲林縣縣定古蹟，昨（8）日舉行上樑儀式，預計將於2021年1月完工，希冀修復完工後恢復集雅軒歷史風華，並成為傳統北港樂曲文化傳習基地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港集雅軒是雲林縣縣定古蹟，為北港古老傳統音樂發展成的支系，是北港僅存的北管百年藝陣文化傳習基地，獲文化部重視補助總工程經費917萬元進行古蹟修復，目前工程進度已達七成，昨（8）日舉行上樑儀式，預計將於2021年1月完工，希冀修復完工後恢復集雅軒歷史風華，並成為傳統北港樂曲文化傳習基地。

集雅軒最早由地方人士蔡及、陳真、吳石等十二人參加笨港媽祖繞境活動發起組成，在咸豐年間正式開館，遞嬗成為笨港頗有名氣的北管子弟戲團，更是雲林縣少數有老建築「曲館」的北管社團。

▲集雅軒會館為傳統二落木造民宅，建築物面積49.61平方公尺，建築型式為清代木造街屋形式現今已屬少見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

集雅軒會館為傳統二落木造民宅，建築物面積49.61平方公尺，建築型式為清代木造街屋形式現今已屬少見，建築立面為磚木混合構造，門板有傳統雕花圖案、彩繪及牆面壁畫，屋頂間設有半樓式閣樓，簷口為斗拱支撐出挑構成。

雲林縣政府文觀處長陳璧君表示，集雅軒內部空間機能兼具曲藝練習傳承與祭祀功能，其曲藝與北港重要之宗教民俗活動關係密切，於是在2012年10月9日正式公告為縣定古蹟。館內存有大量文物並有西秦王爺泥塑神像及繡製綵旗、督隊旗、弔喪旗等5件登錄一般古物，見證集雅軒之歷史發展。

▲雲林縣縣定古蹟北港集雅軒修復及再利用工程，預計將於2021年1月完工。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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