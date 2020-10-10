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2020雲林農機資材展逾1200攤　展場Show Girl搶人氣 

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▲逾1千2百攤位，除了是台灣第一的農機展覽之外，更是全國及國際農民矚目之焦點，其中各廠商更請來不少模特兒解說，立馬成為最吸睛嬌點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲逾1千2百攤位，除了是台灣第一的農機展覽之外，更是全國及國際農民矚目之焦點，其中各廠商更請來不少模特兒解說，立馬成為最吸睛嬌點。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020第15屆雲林國際農業機械暨資材展今（10）日上午正式展開一連3日的活動，除了專業的農業機械、智慧監控溫網室等設備展出之外，來自各地國內外廠商450家，展出逾1千2百攤位，除了是台灣第一的農機展覽之外，更是全國及國際農民矚目之焦點，其中各廠商更請來不少模特兒解說，立馬成為最吸睛亮點。

第15屆雲林國際農業機械暨資材展由行政院農業委員會農糧署指導，雲林縣政府及臺灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會共同主辦，雲林農機展已是國內農業界年度盛會的代表，今年展出規模再度突破新高，現場更提供我國優質農特產品給全國民眾，對農產品的消費再提升，讓台灣農機設施與農特產品之優良品質享譽國際。

▲逾1千2百攤位，除了是台灣第一的農機展覽之外，更是全國及國際農民矚目之焦點，其中各廠商更請來不少模特兒解說，立馬成為最吸睛嬌點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲逾1千2百攤位，除了是台灣第一的農機展覽之外，更是全國及國際農民矚目之焦點，其中各廠商更請來不少模特兒解說，立馬成為最吸睛嬌點。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，透過每年定期的農機展出，展示政府部門及民間廠商間這一年來的努力成果。除了展出更新穎、更先進的農業機械之外，藉由展覽廠商間的彼此觀摩，更能促成不同領域專家的結盟與發展。今年展覽更加入花卉的元素，將大型花卉主題融入農機展，及加入郡野、新臺灣久保田、裕農農機、亞細亞4家台灣知名大廠農機主題館展示區，分別有自動導航噴霧車、自動跟随搬運車、曳引機、聯合收獲機等大小型農機具。

▲逾1千2百攤位，除了是台灣第一的農機展覽之外，更是全國及國際農民矚目之焦點，其中各廠商更請來不少模特兒解說，立馬成為最吸睛嬌點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020第15屆雲林國際農業機械暨資材展，開展不到2小時已有廠商賣出2輛噴藥車。（圖／記者蔡佩旻攝）

臺灣農業機械暨資材協會理事長林宗智指出，今年的參展廠商將會釋出比以往更加優惠的現場獨有售價，主辦單位之一台灣農業設施協會黃裕益理事長表示，本次展覽設立智慧監控溫網室展示區，將展示許多新型智能環控系統及降溫風扇等溫室設備，且有溫室業者搭建溫室可供參觀其構造。

▲逾1千2百攤位，除了是台灣第一的農機展覽之外，更是全國及國際農民矚目之焦點，其中各廠商更請來不少模特兒解說，立馬成為最吸睛嬌點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2020第15屆雲林國際農業機械暨資材展今（10）日上午正式展開一連3日的活動，一早即湧入大量人潮。（圖／記者蔡佩旻攝）


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