小五童求救「四口擠鐵皮屋」！10小時後家變了　阿嬤收募款落淚

▲雲林男童的家重新翻新，還多了廁所。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

雲林一名國小五年級的男童寫信求救，他們一家四口擠在漏水的鐵皮屋，靠著微薄的補助度日，在網路上受到許多關注。當地志工聽聞狀況，在網路上號召人手，8日共有50多名志工前往現場，將男童的家翻修，原先破舊不堪的房屋煥然一新，讓四口有個避風港。

志工葉能振日前收到一封求助信，自訴人為雲林某國小的小五男童，該男童身世坎坷，父親酒駕入獄、母親產後離開台灣，回到印尼，因此與曾祖母、祖母、姑姑相依為命，一家四口窩在4坪左右的鐵皮屋內。

▲一家四口的房屋原先相當老舊。（圖／翻攝臉書）



由於鐵皮屋年久失修，開始出現漏水的問題，男童家中只有祖母縫補衣服，賺取微薄的收入維生，但男童的祖母近期身體愈來愈差，沒辦法工作，只能撿菜葉回家當食物。男童一家靠政府補助金維生，根本沒前修理漏水的房子，希望有善心人士伸出援手。

業能振看見這封信，在網路上號召志工，8日一早帶了50多人前往現場，替男童一家翻新。而台西社團「溫暖小站」也籌備了11萬元的材料費，提供材料讓志工使用、修繕。

在志工的幫忙下，男童一家四口的房屋晚間6點左右重新修繕好，經歷約10個小時，還多了一間臨時的廁所，讓男童的祖母相當感動，也十分開心，出面道謝，「真的很感謝。」而修繕完畢後，材料費還剩下約1萬多元，「溫暖小站」站長也將錢都捐給男童四口，當作四口的生活費。

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