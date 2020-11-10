影／第三屆進口博覽會收官　東森自然美品牌形象再提升

記者魏有德／上海報導

在上海舉行的第三屆進口博覽會今（10）日結束，累計意向成交金額達726.2億美元（約2.17新台幣），比上屆增長2.1%。美妝美容龍頭產業齊聚的消費品展區，成為最受矚目的展場之一，東森自然美在這次展會上，與全球知名品牌比鄰而展，同時藉由進博會向外界行銷品牌，與海南海口市達成採購及相互發展的意向，成功將品牌形象推至新高。

▲東森自然美執行長林燕玲透過直播介紹品牌精神及明星商品。（圖／記者魏有德攝）

此外，在東森自然美展場中最受人矚目的便是代理自韓國濟州島的THE PURE LOTUS系列，這個系列也是東森自然美在未來佈局中，特地為年輕族群打造的小資品牌。THE PURE LOTUS系列是東森自然美在經營電商的試金石，也是明星商品中的領頭羊，接下來，東森自然美會吸取綜合經驗，持續推出適合年輕人的附屬品牌，使線下與線上發展齊頭並進。

▲東森自然美展場升級，接軌國際知名品牌。（圖／記者魏有德攝）

提到東森自然美的線下實體店，東森自然美在進博會的展場裡，將引以為傲的品牌服務帶入，透過現場實作及網路直播，將頂尖的服務忠實呈現，使外界更加了解，發展近50年的東森自然美，是如何透過服務吸引新老顧客，打下深厚基礎。

▲東森自然美與海南省簽訂戰略合作意向。（圖／記者魏有德攝）

中國（上海）進口博覽會以「媒合」為主，提供平台給全球產業及企業尋找合作對象，藉此投入中國大陸大的內需市場，不少企業也透過進博會與政府單位及民間企業完成合作意向。東森自然美與海南簽下戰略合作意向，透過採購方案，將產品及品牌進一步推送至海南，以此為基礎，面向大陸市場。

東森自然美執行長林燕玲指出，海南自由貿易港及離島免稅店等政策，是大陸國家整體經濟發展的重點規劃項目之一，「產品在海南離島免稅店上架，不僅可以接軌國際品牌，還能借力內需市場旺盛的消費力。」