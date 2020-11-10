　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／第三屆進口博覽會收官　東森自然美品牌形象再提升

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者魏有德／上海報導

在上海舉行的第三屆進口博覽會今（10）日結束，累計意向成交金額達726.2億美元（約2.17新台幣），比上屆增長2.1%。美妝美容龍頭產業齊聚的消費品展區，成為最受矚目的展場之一，東森自然美在這次展會上，與全球知名品牌比鄰而展，同時藉由進博會向外界行銷品牌，與海南海口市達成採購及相互發展的意向，成功將品牌形象推至新高。

▲東森自然美執行長林燕玲透過直播介紹品牌精神及明星商品。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美執行長林燕玲透過直播介紹品牌精神及明星商品。（圖／記者魏有德攝）

此外，在東森自然美展場中最受人矚目的便是代理自韓國濟州島的THE PURE LOTUS系列，這個系列也是東森自然美在未來佈局中，特地為年輕族群打造的小資品牌。THE PURE LOTUS系列是東森自然美在經營電商的試金石，也是明星商品中的領頭羊，接下來，東森自然美會吸取綜合經驗，持續推出適合年輕人的附屬品牌，使線下與線上發展齊頭並進。

▲東森自然美展場全面升級，佈置更為吸睛。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美展場升級，接軌國際知名品牌。（圖／記者魏有德攝）

提到東森自然美的線下實體店，東森自然美在進博會的展場裡，將引以為傲的品牌服務帶入，透過現場實作及網路直播，將頂尖的服務忠實呈現，使外界更加了解，發展近50年的東森自然美，是如何透過服務吸引新老顧客，打下深厚基礎。

▲東森自然美與海南省簽訂戰略合作意向。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美與海南省簽訂戰略合作意向。（圖／記者魏有德攝）

中國（上海）進口博覽會以「媒合」為主，提供平台給全球產業及企業尋找合作對象，藉此投入中國大陸大的內需市場，不少企業也透過進博會與政府單位及民間企業完成合作意向。東森自然美與海南簽下戰略合作意向，透過採購方案，將產品及品牌進一步推送至海南，以此為基礎，面向大陸市場。

 東森自然美執行長林燕玲指出，海南自由貿易港及離島免稅店等政策，是大陸國家整體經濟發展的重點規劃項目之一，「產品在海南離島免稅店上架，不僅可以接軌國際品牌，還能借力內需市場旺盛的消費力。」

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
首宗電子泡泡「不必隔離」！經長證實首例電子大咖將來台投資
室內5坪違建！　千萬別墅遭強拆「慘變廢墟」
交往3年「才知男友存100萬」　不爽婚後繼續AA制！她怒：賺
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

到處借錢！優酷原總裁受賄855萬被判7年...他自曝：每月花2萬包養愛人

影／第三屆進口博覽會收官　東森自然美品牌形象再提升

習近平：中國的發展離不開世界　世界的繁榮也需要中國！

遭美國點名封殺　兩官員反擊：制裁徒勞無功

加班到深夜！25歲工程師接家人電話秒崩潰　鐵板燒師傅一招讓他暖心

「這物種」在亞洲歹命　飄洋過海「肥成豬」變歐美殺手　

確保質量　陸發通知：向疫苗生產企業派駐檢查員

3歲癌末童「臨終心願見到服刑爸」　監獄破例…最後燦笑給爸飛吻

巴西稱中國「新冠疫苗」嚴重副作用！　北京澄清：與疫苗無關

32歲妻帶兒女走絕路！夫提4份早餐到家　「摯愛全死」捶胸嘶吼

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

到處借錢！優酷原總裁受賄855萬被判7年...他自曝：每月花2萬包養愛人

影／第三屆進口博覽會收官　東森自然美品牌形象再提升

習近平：中國的發展離不開世界　世界的繁榮也需要中國！

遭美國點名封殺　兩官員反擊：制裁徒勞無功

加班到深夜！25歲工程師接家人電話秒崩潰　鐵板燒師傅一招讓他暖心

「這物種」在亞洲歹命　飄洋過海「肥成豬」變歐美殺手　

確保質量　陸發通知：向疫苗生產企業派駐檢查員

3歲癌末童「臨終心願見到服刑爸」　監獄破例…最後燦笑給爸飛吻

巴西稱中國「新冠疫苗」嚴重副作用！　北京澄清：與疫苗無關

32歲妻帶兒女走絕路！夫提4份早餐到家　「摯愛全死」捶胸嘶吼

丹麥大規模撲殺水貂緊急喊卡　250萬隻早已送命

台東縣火爆議會！議員砸名牌離場：我出去啦　縣長站一旁尷尬陪笑

到處借錢！優酷原總裁受賄855萬被判7年...他自曝：每月花2萬包養愛人

日職／巨人例行賽倒數第2場　陽岱鋼替補熄火

中信盃黑豹旗／獨有的暫代總教練規定　優先尋找當地教練協助

用電大戶年省3473萬度電　新北節能專業服務團隊揪你來省電

今年1月至10月僅約13.4萬人出生　新生兒數直逼歷史新低！

月花400元為家庭不婚！女警遭輾斃…母哭到腿軟：心肝寶貝啊

中職／桃猿去年最佳十人拿6座　今年只剩廖健富

在家淋巴按摩「消橘皮、排毒」！專家打臉1神器背後商機：太荒唐

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

大陸熱門新聞

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

美還有「4張台灣王牌」　陸學者：一打出來中美地動山搖

不擅拒絕　大三妹宿舍上吊亡

32歲妻帶兒女走絕路！他提4份早餐進門目睹癱軟

4惡匪「輪流性侵」人妻　8hrs後殺害

愛吃生魚片32年　男子體內養大量肝吸蟲

22歲妻住院！男看護「零食換壞壞」辦公室激戰懷孕了

夫嫌醜拒愛愛她呼吸都躲開！人妻心死得知驚人真相

女乘客要求開快點！　司機踩油門回頭「後座是空的」

「這物種」在亞洲歹命　飄洋過海「肥成豬」變歐美殺手

IT男接家人電話忍淚！鐵板燒師傅突上前…結局逼哭網

37歲女為賣搖號2年離婚28次：京牌15萬起跳

富二代爽娶校園女神！　聽完麻吉1句話「怒砍60刀殺妻」

他遭憤怒大媽剪掉命根　絲襪勒脖亡

更多熱門

相關新聞

秋冬換季保養3大關鍵！

秋冬換季保養3大關鍵！

進入深秋的台灣，日夜溫差大，外在環境的改變容易讓肌膚的水分及油脂分泌減少而變得乾燥，此時正是換季保養的關鍵時刻，若依舊維持夏天的清爽保養品，肌膚的保濕潤澤度就會不足，而變得乾燥甚至生出毛孔細紋，掌握3大換季時的保養關鍵，就能讓肌膚保持彈潤水亮。

東森自然美四顆「新」佈局未來 東方美谷打造「一條龍」產業鏈

東森自然美四顆「新」佈局未來 東方美谷打造「一條龍」產業鏈

上海新增1例本土！　專家：發生在郊區不會大規模爆發

上海新增1例本土！　專家：發生在郊區不會大規模爆發

影／東森自然美2.0實現華麗轉身 2021年上海再增直營店

影／東森自然美2.0實現華麗轉身 2021年上海再增直營店

WHA復會台灣未獲邀 國台辦：按一個中國原則處理

WHA復會台灣未獲邀 國台辦：按一個中國原則處理

關鍵字：

進口博覽會東森自然美進博會上海護膚美白化妝品保養品特派現場

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

價值630萬！女友弟把49張遊戲王卡「丟魚缸泡水」全毀

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

激情床戰台灣渣富少！日劇女神「荒淫床照」被偷拍

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

孫生被爆「亂碰女Coser身體」耍大牌！他氣炸暴走

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面