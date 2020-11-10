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WHA復會台灣未獲邀　國台辦：按一個中國原則處理

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▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

世衛組織（WHO）年度大會「世界衛生大會」（WHA）9日復會，台灣仍未能以觀察員身分出席。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（9）日晚間表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，我們對台灣地區參與世衛組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。」

朱鳳蓮強調，第73屆世衛大會續會再次作出不將涉台提案列入大會議程的決定，「充分說明一個中國原則是國際社會普遍共識和國際準則，在國際上搞兩個中國、一中一台，不得人心，必然失敗。」

▲▼WHO 譚德塞。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）

此前，包括台灣友邦、歐洲議會議員及世界醫師會等先後發聲或致函WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），盼能邀請台灣以觀察員身分出席WHA。不過，WHA復會後仍未邀請台灣出席，台灣連續四年被WHA拒於門外。

▲▼總統蔡英文頒發褒揚令給日前殉職的林楷強。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文在推特上發文，對於台灣未獲邀參與WHA表示遺憾。（圖／總統府提供）

總統蔡英文也在9日晚間於推特上表示，台灣有寶貴的醫學經驗可以為全世界服務，包含在對抗新冠肺炎期間非常成功的台灣模式，但是因為政治因素的阻礙，台灣被排除在WHA之外，「台灣的缺席，是WHO與世界巨大的損失。」

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