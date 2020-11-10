影／東森自然美2.0實現華麗轉身　2021年上海再增直營店

記者魏有德／上海報導

東森自然美2021年將迎來品牌成立50年，結合科技創新及延續品牌精神，從實體店的服務內容到年輕人接受度高的電商運營及小資品牌，東森自然美逐步調整節奏，為東森自然美2.0創造有利環境。東森自然美市場部副總經理馮晨表示，明年將在上海地標位置增加1至2間直營店，讓品牌形象再升級。

▲東森自然美實體店憑藉服務品質屹立不搖。（圖／記者魏有德攝）

馮晨提到，東森自然美作為延續50年的美容品牌，隨著全球商業模式變化，自我提升也很重要，首先要做的便是讓品牌重歸大眾視野，品牌年輕化和科技化再上一個台階，「東森自然美在實體店面的個性化服務是其他品牌不能相比，一張臉最多可以用上25種產品，根據不同區域狀態，重新編排定制化的護理方式，也是在網路和家裡做不到的。」

除了實體店維持一貫的服務優勢，東森自然美也向年輕及小資族群招手。東森自然美在2019年底開始佈局電商，尤其在疫情下，電商整體收入情況上漲，採取多通路多元化方式，打造東森自然美電商團隊，培養屬於自己的網路菁英。

▲THE PURE LOTUS系列在大陸知名電商平台上架，吸引年輕客群。（圖／翻攝京東購物網站）

此外，從韓國濟州島代理進口的THE PURE LOTUS系列，加上明年有望推出的年輕人專屬東森自然美附屬品牌，皆是在電商佈局的重點項目，主要瞄準市場上的年輕女性，甚至也會朝男性客群佈局。

▲東森自然美市場部副總經理馮晨。（圖／記者魏有德攝）

隨著物流體系、配送及支付方式升級，很多顧客願意採用更加便捷、快速的購物模式，馮晨強調，線下店提供客製化服務，電商通路提供有效率的可信賴品牌，讓東森自然美品牌形象再升級，實現華麗轉身。