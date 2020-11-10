上海新增1例本土！浦東機場貨運工作　官方：與進博會無關

▲上海新增1例本地確診 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市9日召開新冠肺炎疫情防控新聞發布會。會上通報稱，上海新增1例本地確診病例。目前，正值第三屆進博會在上海舉辦，上海市衛生健康委主任鄔驚雷也回應，根據目前的調查情況，患者本人從事的工作與確診前的行動軌跡均與進博會沒有關聯。

據通報，病例王男，51歲，11月8日13點45分因發熱、鼻塞等症狀，至浦東新區人民醫院發熱門診就診，9日上午隔離治療。據悉，他在浦東機場從事搬運工作。據稱，經排查患者有26名密切接觸者，目前已全部落實集中隔離醫學觀察，完成首次核酸採樣。

此外，上海方面還排查到密接的密接181人，其中，106人已落實集中隔離醫學觀察，其余75人正在閉環轉運中。目前已對相關場所的食品、物品、環境等進行采樣，共采集462件樣本，完成核酸檢測127件，結果均為陰性。

上海方面表示，根據目前的調查情況，患者本人近期沒有接觸過冷凍食品，其從事的工作與確診前的行動軌跡均與正在上海舉行的第三屆進博會沒有關聯。

上海市公共衛生臨床咨詢專家繆曉輝分析說，病例发生在浦東郊區，人口密度小，发生人與人之間的氣溶膠傳播的可能性小，且遠離市區，不會发生大範圍的傳播。