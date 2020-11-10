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東森自然美四顆「新」佈局未來　東方美谷打造「一條龍」產業鏈

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▲東森自然美實體店憑藉服務品質屹立不搖。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美實體店憑藉服務品質，深受消費者喜愛。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／上海報導

中國大陸未來五年的經濟發展方向出爐，主要內涵圍繞「新、內循環、小資市場」，使得在疫情後的各個產業陸續動起來，紛紛開始調整佈局。2021年適逢東森自然美50週年，執行長林燕玲表示，要想在變化這麼快的市場上，站在頂端的位置，一定要有四顆「新」，分別為創新的研發、專業的新、管理的新及商模的新。

▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美執行長林燕玲。（圖／記者魏有德攝）

林燕玲指出，創新的研發不僅只是追求研發新的產品，「方法、團隊及思維都得站在創新的角度，才能走在別人前面。」林燕玲強調，東森自然美的專業線經過試煉，驗證，從最基礎的肌膚理論、保養到技能及手法，乃至於引進全球最頂尖的科學儀器設備，都證明東森自然美在「專業的新」上，下足了工夫。

林燕玲指出，管理的新可以從兩個角度來看，東森自然美一方面在內部團隊經營管理的運作模式得推陳出新，另一方面則是對於直營店、加盟店，在店務管理上，也得不斷翻新管理模式，讓夥伴們能感受打團隊戰的氛圍。

▲進博會嘉賓至東森自然美展位體驗入口即化的複合式益生菌。（圖／記者魏有德攝）

▲東森自然美管理階層也不斷追求創新。（圖／記者魏有德攝）

最後一個新則是著重在追求新商業模式，林燕玲表示，大陸的商業模式裂變速度極快，就東森自然美而言，核心商模在加盟店及實體店的營運，但在裂變過程中，東森自然美仍不斷找尋新渠道，電商的發展便是最好的例子，「大陸電商已經相當成熟，但商模裂變也很快，東森自然美追求的是從這片紅海中，找尋新藍海。」

林燕玲強調，多渠道佈局不完全代表創新，但各渠道裡的新元素，卻是得搶先一步發掘及掌握，最後反饋回原來的商業模式。

▲▼自然美上海奉賢海灣旅遊區二期新建工程完成模擬圖。（圖／自然美提供）

▲東森自然美上海奉賢二期新建工程完成模擬圖。（圖／自然美提供）

此外，東森自然美在上海奉賢區「東方美谷」打造的研發園區，將會體現「一條龍」式的產業鏈，也是眾多創新項目中最具指標意義的工程。據悉，園區佔地40畝，集研發中心、物流中心、生產中心及辦公樓為一體，再加上四棟大樓前的凡爾賽花園，透過觀光工廠的概念融合為一體。未來，民眾進入到東方美谷，便可以深入了解東森自然美的品牌耕耘，還能獲得沈浸式體驗，體會東森自然美在科技創新上的優勢。

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