大埤酸菜文化節11月21日登場　1000份美食免費品嘗

▲酸菜節11月21日於酸菜文化館舉行，活動有酸菜創意料理訂桌、免費一千份酸菜美食品嚐，免費酸菜DIY體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020雲林大埤酸菜節將於11月21日在酸菜文化館舉行，為推廣在地好滋味酸菜美食，縣長謝淑亞和鄉長林森寶扮起一日廚師烹煮酸菜，同時規劃五十桌、每桌一千元物超所值的酸菜創意料理，即日起供民眾訂桌至十六日截止，現場也將準備一千份酸菜美食免費供民眾品嘗。

雲林縣副縣長謝淑亞、大埤鄉長林森寶、鄉農會總幹事吳錦涼及多位民代、村長齊聚，今日上午於酸菜文化館為2020年雲林大埤酸菜節宣傳記者會揭開序幕。

大埤鄉公所說明， 酸菜創意料理訂桌，每桌1000元，可享用八道菜超值酸菜料理，包括芥菜雞、台式酸菜刈包、麻油炒刈菜、酸菜炒肚絲、酸菜鴨肉湯、炒米粉、清蒸酸菜魚等，桌數共50桌訂完為止，即日起開放網路及至公所現場預約繳費報名，預約報名至11月16日截止。

▲酸菜「小時候」就是雪裡紅，長大用粗鹽醃漬變酸菜，而到過年就是家戶最喜歡的長年菜，象徵長長久久好兆頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副縣長謝淑亞表示，說到酸菜就想到大埤，酸菜更是餐桌上酸甜好滋味食材，吃多不會有負擔，更是麵食不可或缺的食材，相當提味；主要是當地農民用心栽種、醃漬、分裝，供應到全省各地，讓消費者吃得安心。謝淑亞說，酸菜「小時候」就是雪裡紅，長大用粗鹽醃漬變酸菜，而到過年就是家戶最喜歡的長年菜，象徵長長久久好兆頭。

大埤鄉長林森寳表示，全台八成以上的酸菜都來自大埤鄉，大埤鄉酸菜是全國品質最優、產量最大的產地，因而有酸菜王國美譽，只要說到大埤酸菜大家都會豎起大姆指說讚，酸菜節11月21日於酸菜文化館舉行，活動有酸菜創意料理訂桌、免費一千份酸菜美食品嚐，免費酸菜DIY體驗、精彩表演、在地農特產品展售及打卡送好禮等系列活動，竭誠邀請全國民眾到大埤共襄盛舉。

▲酸菜創意料理訂桌，每桌一千元，可享用八道菜超值酸菜料理，桌數共五十桌訂完為止。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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