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牛肉麵最佳配角「酸菜」大揭密！吃多了竟會腦中風

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▲▼牛肉麵。（圖／南投醫院提供）

▲國民美食牛肉麵常常配酸菜提味，但鈉若攝取過量，可能引發代謝疾病。（圖／南投醫院提供）

生活中心／綜合報導

國民美食「牛肉麵」在台灣隨處可見，配上酸菜更對味。不過，衛福部南投醫院營養師提醒，酸菜屬於高納醃製食品，如果攝取過量的鈉，可能引發高血壓或代謝疾病，增加腦中風與心肌梗塞風險，不可不慎。

營養師陳佳祺指出，酸菜大多是用芥菜曬太陽軟化、加鹽脫水，再使用重物壓出多餘水分，在醃製過程中會產酸具備特殊風味，深受國人喜愛。

不過，製作時使用大量食鹽或粗鹽，利用高滲透壓使芥菜脫水，雖達到延長保存效果，但也屬於高納產品；若攝取過量的鈉，恐引發高血壓、代謝疾病，建議不要大量食用。

她說，現代人經常外食，有時還會點盤滷味配麵讓餐點更豐富，但要注意的是，豆干等滷味屬於黃豆製品，不僅蛋白質及水分含量高，在常溫下易受微生物、細菌入侵，加上部分店家的豆干小菜多是常溫存放，直到收攤時才會置於冰箱、隔日再復熱，所以很容易腐敗發霉。

陳佳祺建議，店家最好將豆乾小菜置於低溫保存（7℃以下冷藏或-18℃以下冷凍），或熱存（65度C以上）以維持新鮮。而外食族購買時也要注意豆干等小菜的外觀和氣味，才能吃得安全又健康。

▲滷肉飯,滷肉,滷汁,台灣小吃。（圖／記者陳涵茵攝）

▲陳佳祺建議店家，可以將滷味等小菜低溫保存或熱存，確保食品安全。（圖／記者陳涵茵攝）

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關鍵字：牛肉麵,酸菜,腦中風,高血壓,高鈉

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