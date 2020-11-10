母照顧罹癌父　他看到存摺數字後白天洗碗晚上讀書

圖、文／慈濟基金會 林佳予

慈濟2020年新芽獎學金頒獎典禮，自10月到11月底共舉辦29場，預計有8千位學子獲獎，在台南市共有170位學子獲獎，11月8日在台南靜思堂舉辦，台南市社會局局長陳榮枝、慈濟慈善事業副執行長張濟舵、台南慈中校長姚智化等出席頒獎，勉勵學子。其中孝悌獎獲獎人葉俊億同學上台分享家逢變故，在負擔家計仍堅持努力上進的故事。

孝悌獎葉俊億在國中時因為學校開了技藝專班的課程，喜歡上了中式麵食烘焙，2018年他參加全國技藝競賽獲中式麵食組第一名，得到教育部教育署及市長所頒贈的「技藝教育績優人員」獎，畢業獲市長獎殊榮，有保送國立高中餐飲科就讀機會。

只是，當時的葉俊億已規畫著白天到餐旅職場打工，事先探索未來的工作環境，晚上可以讀書，雖然父母與師長覺得可惜、不斷勸說，但葉俊億仍堅持半工半讀，到台南家商夜間部讀書。

▲葉俊億（左）在家會主動幫媽媽（右）協助做家事。

開學同月，俊億的父親確診罹癌，越南新住民的母親為了照顧父親，也只能停掉工作、做家庭代工，家中少了兩份薪水，經濟頓時失衡。因此，提早領到薪水的喜悅，並沒有在葉俊億身上停留太久，當發現母親陪父親到醫院治療20幾天都沒回家，打開家裡帳單及母親的存摺，存摺上的數字日漸減少，葉俊億只能想著如何增加收入。

原本在飯店擔任外場服務生一周兩天打工，加上新冠疫情減少了上班次數，葉俊億向飯店申請轉到洗碗部，因為他想穩定自己的收入，幫助家裡度過難關。

葉俊億白天工作、晚上讀書、假日沒休息，雖然知道世界上比他困難懂事的人多，但難免也會有：為什麼自己的命運，跟別人家不一樣的感覺。葉俊億的懂事，讓母親、學校老師、飯店主管都很心疼。

鄰居將家中狀況提報給慈濟，2020年1月慈濟志工前來進行家訪並做醫療補助，之後定期關懷需求，陪遠嫁來台灣的母親談談心。葉俊億感到社會的溫暖：「這是種過程，但我懂！想想自己近來的生活歷練，其實這也是在為未來鋪路。」

葉俊億的懂事讓母親很心疼，原本不想讓葉俊億知道家裡狀況，沒想到葉俊億知道後卻想著幫忙補貼家用。當發現自己孩子成熟懂事了，葉媽媽並沒有特別開心，反而擔心孩子太累了。

現年18歲的葉俊億和媽媽一同挑起家裡的責任，半工半讀仍保持成績優異，導師武麗英表示，葉俊億會主動找尋學習機會，主動承擔餐飲課小老師。

▲台南高商進修部李正智主任（左）、頒發獎狀給葉俊億（左二）。

葉俊億獲得慈濟新芽獎學金孝悌獎，學校老師與同學都為葉俊億開心， 11月8日台南高商進修部李正智主任、導師武麗英出席頒獎典禮並頒獎給葉俊億。

葉爸爸幾天前住進安寧病房，葉俊億與葉媽媽滿是不捨，葉俊億表示，「未來的路很長，面臨的事還有很多…謝謝慈濟給我這麼好的機會，在我人生低潮時，有一份獎學金的幫助，讓我對學業和未來，不再有迷惘。」

葉俊億看見社會溫暖，他表示自己不會忘記追求夢想，未來他想想開一家義式料理店，烹調美味讓更多人獲得健康。他說：「期許自己成為更好的人，希望自己有能力，能盡一己之力幫助別人！」

▲台南慈濟舉辦新芽獎學金頒獎典禮，11月8日在台南靜思堂舉辦。