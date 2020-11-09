台南市全國首推試辦　循環容器餐飲外送平台上路

▲台南市長黃偉哲與環保署副署長蔡鴻德共同宣布，即日起至2021年1月4日，台南市試辦全台首推餐飲環保外送服務，提供消費者選擇另一種容器的機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

餐飲外送平台產業興起，加上防疫期間導致一次性餐具用量明顯增加，台南市長黃偉哲與環保署副署長蔡鴻德9日共同宣布，即日起至2021年1月4日，在台南市試辦全台首推餐飲環保外送服務，提供消費者選擇另一種容器的機會，用過的容器均經專業洗淨與清毒再次使用，可確實減少垃圾量，乾淨衛生又環保。

環保署選擇在台南市首推試辦具重大意義的減廢活動，原因包括美食之都的減廢成果及台南市餐飲業者及民眾深耕的環保意識，目前已有東區、北區、中西區等飲料、麵食類、簡餐類等22家餐飲業者（持續增加中）參加環保外送服務。更重要的是還有在地的餐具租賃業者（好盒器）積極配合與響應。

市長黃偉哲表示，此一平台結合美食外送平台foodpanda、循環容器供應業者、餐飲業者、便利超商等，消費者在享受美食外送所帶來的便利的同時，其實也能夠透過選擇不使用免洗餐具、不用吸管，多採用循環容器以減少一次性餐具的使用量，降低對環境的衝擊，期盼民眾多支持使用，從個人做起愛地球。

活動期間foodpanda除了在訂餐APP之首頁強力放送愛地球外送訊息外，為鼓勵民眾響應，又額外提供優惠給選用循環容器外送的消費者。凡點選使用環保容器外送，用餐後將容器歸還至任一愛地球外送合作店家，或自動歸還站的消費者，即可取得foodpanda滿100元折30元之優惠碼，可在下次消費時使用，使用期限至2021年7月31日。

用餐後容器回收的部份，環保局表示，消費者在清除廚餘與簡單沖洗後，可以在3日內自行交還給22家參與活動的餐飲店家，或是投入設於3處便利商店（7-11新東育門市、7-11勝堉門市、7-11席悅門市）、台南市環保局、台南市政府永華行政中心、成功大學等的自動歸還站。

環保局副局長陳幸芬指出，近年來淨灘都在沙灘發現許多不易撿拾的塑膠碎片、保麗龍碎屑等，這些不少是生活中飲食後留下來的垃圾。環保外送服務提供有助於減少使用一次性容器，為鼓勵民眾支持環保餐飲外送，環保局加碼提供優惠，點餐選擇循環容器並完成歸還，好盒器系統將發送累積點數，累積點數可至環保局藏金閣兌換宣導品。

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