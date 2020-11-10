台南嘉南大圳女子落水　空拍機出動...警消水中繫繩一字形大搜救

▲台南市安南區安明與安通路口嘉南大圳疑似有人落水，消防局出動消防車及救生艇、空拍機進進行搜尋，惟尚無所獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局10日上午據報位於安南區安明與安通路口嘉南大圳疑似有人落水，73的傅姓老婦人疑有尋短之念，現場留有一部機車及私人物品，消防局出動消防車及救生艇、空拍機進進行搜尋，惟尚無所獲。

台南市消防局119勤務中心10日清晨6時58分許據報，位於安南區安明與安通路口嘉南大圳疑有人落水，據報案人表示，他73歲的母親傅姓婦人，有輕生之念，現場有一部機車及私人物品，家中留有字條，119中心獲報出馬上出動安南、和緯、特小及安南中隊共7車17消及救生艇前往下水搜尋。

消防人員車組到達後，經與現場家屬了解狀況，據家屬表示其母約淩晨3時失蹤，消防人員馬上下艇在水面上搜尋，上午7時30分，安南中隊向119勤務中心請求無人機支援搜尋，由義消空拍機中隊幹事蔡富全派出2人2台無人機前往協助，於上午8時多到場升空搜尋。惟到上午10時許尚無所獲。

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