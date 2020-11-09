加強性別平意識觀念　郭信良議長：台南府會都要多努力！

▲台南市議長郭信良與議員林易瑩、穎艾達利等人，邀集許育典副市長等人，共同宣示將多加強府會對性別平等敏感度，暢通性平申訴相關管道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於台南市環保局長日前在議事廳裡，貿然為女性議員整理衣領引發爭議，有人未經同意進入議場，議長郭信良9日與議員林易瑩、穎艾達利等人，邀集許育典副市長、法制處長尤天厚、性平辦公室執行長劉淑惠、市議會秘書長及人事主任等，共同宣示將加強府會各主管及職員對性平敏感度，暢通性平申訴相關管道。

郭信良議長首先指出，林易瑩、沈震東、蔡旺詮、穎艾達利等議員在去年第2次定期會中提案，議會應增設性別平等委員會，經大會決議通過。今年台南市議會即率全國地方議會之先，在4月1日起成立性別平等委員會。然而此次事件卻凸顯出該委員會的相關表格及受理程序不夠完備，要即刻改善。

另外，郭信良議長表示，有時市府官員不夠尊重議場秩序，貿然進入議場，讓議員們無法專心在議事廳裡進行議程。對此他已要求議會的駐衛警，應在主席敲槌散會、議事廳裡的議員都離開之後，方可停止執勤任務，也請官員們尊重議場秩序，不要因急著向議員說明政策或業務內容，影響議員的本職。

許育典副市長表示，市府將加強針對府內主管及員工的性平教育，在政策面的規畫與執行上，由性別平等辦公室負責，尤其要注意不可對當事人造成第二次傷害；而在性騷擾案件上，許育典副市長請家庭暴力暨性侵害防治中心，在受理申訴案件時更加謹慎仔細，保障當事人的權益。

林易瑩議員強調，在此次事件中，她發現很多人對性別平等的敏感度不足，市府和議會都需要針對這一點再加強。此外，很多相關管道看似存在，實際上卻不暢通，她希望市府在3個月內完成全面檢視，不要讓府會內部工作人員若面臨性平事件，覺得求助無門。

環保局長謝世傑藉著記者會，正式向林易瑩議員道歉，他表示自己當下沒考慮到議員的感受，在後續的處理上也有疏失之處，已深自檢討。林易瑩議員隨即大度地接受謝局長的道歉。

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