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參加田野調查...男大生八通關古道墜谷亡　屏東大學：痛心不捨

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▲花蓮八通關古道2日發生一起墜谷意外！（圖／記者蕭可正翻攝）

▲屏東大學一群師生前往八通關古道實行田調，未料一名19歲杜姓男大聲不幸墜谷生亡。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者徐愷昕／花蓮報導

花蓮八通關古道2日下午1時許發生一起意外！19歲杜姓男大生與同校師生登山執行八通關古道田野調查時，途中因不明原因墜落200公尺深的山谷，3日上午遺體在溪水中被發現。面對此事故，屏東大學發聲明表達痛心與不捨，承諾後續一定會全力協助家屬處理相關事宜，並安撫同行學生的情緒，也請參與此行的師生盡速結束活動，將人員平安撤離返校。

▲花蓮八通關古道2日發生一起墜谷意外！（圖／記者蕭可正翻攝）

▲花蓮八通關古道，2日一名男大生不明原因墜落200公尺深山谷。（圖／記者蕭可正翻攝）

屏東大學為了讓原民專班同學了解八通關越嶺古道人文歷史脈絡，讓學生從操作體驗中，認識登山基本概念、團隊生活態度、學習山林技能等，遂執行「八通關古道越嶺古道田野調查」計畫，由原專班主任與1名老師帶領5名學生，在高山嚮導員及協助員各一人陪同下，一行9人預計以10天時間（從8月28日起至9月6日），從南投縣信義鄉東埔部落走到花蓮縣玉里鄉。

未料2日活動進行到第6天時，二年級杜姓學生經過土葛大崩壁東側時，不慎墜落200公尺深谷。同行帶隊老師當下馬上通報消防，不過當天花蓮空勤第一次空偵時，因觀測效果不佳，一無所獲，只好改為徒步搜索。救難人員3日上午走到杜男的墜落點，沿著崩壁之字下切溪谷，9時42分左右先發現杜男的帽子、衣物，接著才見到已泡在溪水中，已明顯身亡的杜男，同日即出動空勤直升機，將杜男遺體吊掛下山。

屏東大學指出，事發第一時間有立即通知杜生家屬，學務長也指派校安中心人員趕往花蓮玉里，協助安排杜生家屬住宿，並持續透過衛星電話關心夜宿山屋的原專班師生，並囑附帶隊的李主任，如果情況許可，儘速結束活動，將人員平安撤離返校。

陳永森主任祕書表示，此次活動事前做了安全評估與詳細規畫，每位同學也在老師指導下，落實行前自主訓練，維持最佳體能狀況，並聘請高山嚮導和協作員全程陪同，卻仍發生不幸事故，學校師生都非常難過與痛心，後續一定會全力協助家屬處理後續相關事宜。

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▲空勤第一次出動搜索時一無所獲。（圖／記者蕭可正翻攝）

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