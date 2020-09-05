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屏大生要回家了！八通關古道墜300米溪谷　搜救3天遺體吊掛下山

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▲▼空勤總隊直升機將屏東大學杜姓學生遺體吊掛下山。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼空勤總隊直升機將屏東大學杜姓學生遺體吊掛下山。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立屏東大學原住民健康休閒與文化產業原住民專班共9名師生，進行「八通關越嶺古道田野調查」，上月28日從南投縣信義鄉東埔部落進入，預計9月6日將從花蓮縣玉里下山，一行田野調查團隊9月2日途經土葛大崩壁時，一名19歲杜姓男大生疑似因不慎失足滑落約300公尺深谷。經過3天警消及空勤救援，5日上午杜姓男大生遺體由直升機吊掛下山。

▲▼空勤總隊直升機將屏東大學杜姓學生遺體吊掛下山。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
9月2日上午12時許花蓮消防局接獲南投縣消防局轉報，並與報案者聯繫後，立即召集第一梯搜救人員共6名，包括消防局警消3名、國家公園護管員1名、林務局護管員1名，卓溪鄉登山協會協作1名，搜救人員整備集結後，由空勤總隊直升機載送至大分山屋，與下撤大分山屋的8名屏大田調登山團會合。

▲▼空勤總隊直升機將屏東大學杜姓學生遺體吊掛下山。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮警消計出動3梯隊計28名人員執行救援。（圖／花蓮消防局提供）
 
9月3日上午6時許花蓮消防局增派第二梯次6名搜救人員搭乘直升機上山支援，上午7時許第一梯次搜救人員出發搜索，人員沿大崩壁腰繞下切，沿路發現疑似患者登山背包、帽子及衣服等物品，抵達河谷旁峭壁時終於發現患者，且其已呈現無生命跡象狀態，然因患者位在河床一帶，搜救人員無法直接接觸，當天中午12時許再加派第三梯次搜救人員攜帶水域裝備支援。
 
9月4日上午6時許共16名搜救人員整備出發，8名攻擊手下切執行救援，其餘人員分別於通訊點及紮營點待命，進行訊號中繼及裝備後勤補給任務，救援小組下切崩壁、垂降峭壁、橫渡溪床，於中午12時許接觸到患者並將其移至附近適當吊掛位置，同步申請空勤總隊直升機後因山區氣候不佳無法吊掛而返回。

▲▼空勤總隊直升機將屏東大學杜姓學生遺體吊掛下山。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
 
9月5日上午6時許空勤總隊直升機由花蓮基地起飛，07：42直升機吊掛成功並將患者大體運送至永昌分校，交由警方及家屬處理。
 
花蓮消防局提醒登山活動充滿不確定風險，民眾於登山前要評估自身體能，並先查詢山上氣候，備齊登山裝備、衣物，行經危險路段及遇天候不佳時務必小心行走，以免憾事發生。

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