溜鳥俠落網！屏東大學校安維護網發功...建立夜間戶外危險區域圖

▲屏東大學主任秘書陳永森到轄區的民和派出所，感謝員警迅速抓到溜鳥俠。（圖／屏東大學提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大學女學生5日在學校附近遇到溜鳥俠，立即向校安中心回報轉向警方報案，迅速找到涉案男子函送法辦，而該校在日前發生女大生重大案件後，為讓學生有個安心就學環境，規劃出多項校園安全維護措施，呼籲全體師生提高警覺，一旦發現可疑情形立即通報，共同打造安心校園，溜鳥俠迅速被抓，顯見該校安措施發揮功能。

屏東大學說，該校已發佈「師生安全意識及被害預防觀念宣導守則」，提升師生敏感度及危機意識，並邀集警方協助檢視校內外安全死角，建立學校與警方安全通報網絡，校園周邊若有任何可疑人士或情況，警方會立即通報學校向學生宣導，共同打造安心校園。

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另建立守護者制度，辦理「校園周邊危險區域巡查熱點調查」活動，結合全校師生力量，檢核校內外有疑慮的地方，使用回報制度彙整表，標示出建議的地點與勾選改善方法，協助學校以達永續校園發展的目標。

全面編修「國立屏東大學三校區夜間戶外危險區域圖」，透過與警方合作及師生回報制度，全面更新全校夜間戶外危險區域圖，並於圖面增加標示夜間校園安全路線，使夜歸或夜間在校園活動的師生能更安心。

而溜鳥俠落網後，該校主任秘書陳永森立即到轄區的民和派出所，感謝員警辛勞迅速破案。陳主秘表示，未來將加強宣導，提高同學的警覺心，一旦遇到類似情形或發現可疑對象時，務必記住對方的特徵和所使用的交通工具，並立即通報，透過大家互助，多一分敏感度，危機就能更少一分。

學校軍訓暨校安中心呼籲同學，若發現可疑人士，可撥打110報警或到附近店家求助，也可跑向鄰近的警衛室，或撥打校安專線請求協助。夜間盡量避免行經較偏僻的巷弄路段，也應結伴成群，以維護自身安全。

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