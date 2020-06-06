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畢業就掛少尉！　屏東首屆ROTC學生穿上軍裝　女同學致詞落淚

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▲國立屏東大學6日在屏商校區辦理一場別開生面的畢業典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國立屏東大學6日在屏商校區辦理一場別開生面的畢業典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學6日上午在屏商校區辦理一場別開生面的畢業典禮，參加人員皆為穿著軍服的學生，看似為軍校畢業典禮，其實他們的身分是來自各大專校院，加入國防部大學儲備軍官訓練團計畫的同學，畢業後將到部隊擔任少尉軍官，有著與一般大學生不一樣的出路。

▲國立屏東大學6日在屏商校區辦理一場別開生面的畢業典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲ROTC畢業生:（左至右） 屏大幼教許鏸心、屏大資管張書誠、正修休閒運動林依臻、大仁數位媒體設計鍾旻諺。

典禮由副校長林曉雯主持，出席人員有南亞技術學院藍中賢副校長、國防部南部地區國軍人才招募中心上校主任王品清、正修科技大學楊俊豪副學務長、大仁科技大學蕭採崙生輔組長兼校安中心主任、陸軍333旅杜景筠少尉。

▲屏東大學 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼ROTC畢業生。

▲屏東大學 。（圖／記者陳崑福翻攝）

畢業生屏大幼兒教育學系許鏸心說，考大學前就曾嚮往讀軍校，但畢竟是女生，當時也沒有足夠的勇氣報考軍校，選擇在自己的學校訓練，經師長及教官們的指導與陪伴，從無到有一點一滴學習，或許無法如正期生們一樣，將軍事化教育及習慣變成日常生活，但能擁有更多不同社會角色的經歷，及更成熟的時間調配，以前跑步800公尺就很吃力，現在跑步3000公尺已是每天的日常了。

另一名屏大資管系畢業生張書誠說，媽媽得知ROTC的訊息後，和他討論生涯規劃，並力勸他報考，他心想，可以進入軍中從事與自己專業相關的資通電領域，又能有穩定的收入，未來也有發展的空間，讀大三時接受媽媽的建議，對於日後軍旅生涯有一份期待。

正修科大休閒運動學系畢業生林依臻的家長表示，女兒是錄取ROTC後才告知他們，他們也樂觀其成，並且發現女兒變得更有自信，也更具備責任感。致畢業感言時一度落淚的她說，受訓期間因體能訓練，曾經一度想打退堂鼓，很感謝同學和師長的支持與鼓勵。

屏大ROTC中心指出，ROTC的畢業生畢業即是少尉軍官，月薪約4萬8千多元，如果把一些加給算進來，年薪約有80萬元，畢業後至少須服役5年。學校第一屆畢業生有4人參加，第二屆有7名同學，第三屆則增加到11名同學，顯見從軍報國已是年輕學子職涯的選項之一。

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