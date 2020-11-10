唐鳳將出席APEC「企業領袖對話」　向世界說明台灣如何加速疫後復甦

▲行政院政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月13日舉行，總統蔡英文10日宣布由台積電創辦人張忠謀再次擔任領袖代表；而行政院政委唐鳳也將會以線上方式，參與11月19日的「企業領袖對話」，他也將以「開放的回應、開放的復甦」(Open Response & Open Recovery)為題，說明我國如何透過開放政府、社會創新及數位科技，提升經濟韌性，加速疫後復甦。

總統府發言人張惇涵表示，本屆亞太經濟合作會議（APEC）年會，也就是所謂的經濟領袖會議週(APEC Economic Leaders’ Week, AELW)，將於11月13日正式開始。

張惇涵表示，今年APEC秘書處在10月26日正式對外轉達主辦國馬來西亞通知，考量疫情因素，今年的APEC經濟領袖會議，將於11月20日（下週五），台北時間晚上8時至10時，於線上召開視訊峰會；而當天，我國的領袖代表，將在總統府視訊會議室，參與今年的經濟領袖會議（AELM）。

張惇涵表示，稍早蔡英文已於總統府內接見今年我國領袖代表、參與年度部長會議（APEC Ministerial Meeting, AMM）的雙部長，以及3位現任我國APEC企業諮詢委員會（APEC Business Advisory Council, ABAC）的企業界代表。

張惇涵表示，今年參與年度部長會議的雙部長，分別是：行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員兼總談判代表，以及國家發展委員會龔明鑫主任委員。他們將代表我國，透過線上方式，參與11月16日晚間的APEC年度部長會議。

張惇涵指出，我國現任的APEC企業諮詢委員會代表，分別是：宏碁陳俊聖董事長、台灣大哥大林之晨總經理，以及廣達電腦張嘉淵技術長。他說，我們感謝三位在數位經濟及資通訊科技領域成功的企業家，將他們推動數位轉型的豐富經驗，在ABAC場域分享台灣的努力與成就。

同時，張惇涵強調，唐鳳受主辦國馬來西亞的企業界邀請，以線上方式，參與11月19日的「企業領袖對話」(CEO Dialogues)。他說，唐鳳將以「開放的回應、開放的復甦」(Open Response & Open Recovery)為題，說明我國如何透過開放政府、社會創新及數位科技，提升經濟韌性，加速疫後復甦。

▼總統府「APEC領袖代表發布記者會」。（圖／記者陳煥丞攝）

