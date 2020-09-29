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唐鳳胞弟唐宗浩涉強吻女童　二審減輕改判刑10月

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▲▼唐宗浩無碼版,唐鳳胞弟。（圖／翻攝GitHub網站）

▲唐宗浩涉嫌親吻女童，二審改減輕為10月。（圖／翻攝GitHub網站）

記者吳銘峯／台北報導

行政院政委唐鳳的胞弟唐宗浩，涉嫌在2018年9月間，在淡水某宮廟前親吻一名4歲女童多次，直到被現場其他大人喝止才停手。唐宗浩當時辯稱「看女童長得可愛，一時衝動，沒有惡意。」但檢方仍提起公訴，一審將他判刑1年6月。案經上訴，高等法院29日二審減輕，改判刑10月。可上訴。

36歲的唐宗浩是唐鳳的胞弟，因為哥哥自小被視為天才，活在天才光環下的唐宗浩並未因此自卑自棄，也有自己的一片天。他擔任「自主學習促進會」資訊長，教導體制內外的父母如何陪孩子學數學、也教有興趣的小朋友數學和程式。另外他先前也曾接受《親子天下》專訪，提到當時兩歲半的兒子「小太陽」，說到「我已經看到自學的好處，希望孩子不管在什麼教育環境中，都可以保有自學的心和習慣。」

至於本案發生於2018年9月19日，晚間6點左右，唐宗浩帶著兒子至淡水某宮廟遊玩，附近也有婦人帶著2歲及4歲的女兒散步，沒想到唐宗浩卻趁著母親照顧2歲妹妹時，在兒子面前強行抱起4歲女童，多次親吻，直到被大人喝止才停手。唐宗浩之後在網路上回應「昨天帶小孩散步運動，在太子廟玩了一會，兩位孩子一起吃龍眼乾，三人互動了一陣子，我想跟小孩們玩，一時沒多留意適當性，就把小孩抱起又放下。雖然沒有惡意，也沒有其他意思，但這舉動沒先詢問孩子與媽媽同意，是我的疏忽與不禮貌，非常抱歉！」但女童家屬提告，檢方仍依照「加重強制猥褻罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定唐宗浩親吻女童4次，因此判刑1年6月。案經上訴，高等法院審理後，二審於29日宣判，高院認為，唐宗浩為躁鬱症患者，犯案前因為更換藥物，造成病情不穩，案發時已處於輕躁症發作，辨識能力及控制能力均呈顯著降低之狀態，所以才會一時失慮而犯案。另外他犯後即向女童父母致歉，與之達成和解並實際賠償，取得女童父母諒解。高院認為他頗有悔意，此外考量本罪為本罪法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，高院除將他依照刑法19條第2項「辨識能力及控制能力均呈顯著降低」規定減刑以外，也認為本案情輕法重，再依照「情堪憫恕」的規定第二度減刑，最後高院改輕判他有期徒刑10月。可上訴。

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