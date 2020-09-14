　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

挾高人氣參選？唐鳳：無黨派為所有人工作　曝家中三代都是軍公教

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

文／中央社記者陳俊華台北13日電

行政院政務委員唐鳳接受專訪表示，大家納稅付她薪水，讓她全職做最喜歡做的事，沒有想離開現職；至於是否會參選，她說，自己沒有黨派，「對我來講還是為所有人工作，是所謂公僕的公僕」，主要負責的對象不是選民，而是事務官。

▲▼立法院數位國力促進會成立大會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳自認沒有黨派。（圖／記者李毓康攝，下同）

唐鳳晚間接受電視節目「看板人物」專訪。節目主持人方念華問，數位科技部什麼時候會成立？成立後「妳一定是部長」。

唐鳳說，這要問立法院，如果依行政院組織法，協調、制定大戰略的話，通常會像是委員會，例如國發會，如果以執行為主的話就是「部」，所以一個叫主委，一個叫部長。

唐鳳表示，未來數位專責機關是具有協調角色，還是執行比較多，「請立委傷腦筋」，但她有個瘋狂的想法，因為行政院組織法不是只有部、會，也有國立故宮博物院，「也能叫國立數位博物院」，就不受規劃跟執行的影響，「不過只有我自己在講，開玩笑的」。

對於如果要離開中央部會，有沒有想做什麼事？唐鳳說，完全沒有，大家已經納稅來付她薪水，讓她全職做最喜歡做的事，聽大家的想法並綜合成共同價值，再創新、把價值實踐出來。

▲▼立法院數位國力促進會成立大會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳家中三代都是以軍公教為主。

方念華問到人氣這麼高，未來會不會走到選舉，唐鳳說，她沒有黨派，跟所有黨派的人做朋友，比較不容易像傳統選舉，因為要動員一部分的人；「對我來講還是為所有人工作，是所謂公僕的公僕」，主要負責的對象不是選民，而是事務官。

唐鳳也說，家裡三代都是軍公教為主，比較了解事務官的看事情的方法、做事態度，她擔任政務官時，不要在不瞭解情況下，去下一些裁示，會盡可能讓事務官工作比較輕鬆，面對民眾心裡不要那麼多負擔跟風險，創造出真正有公共利益的成果。

方念華問到，眼中的總統蔡英文的開放性跟幽默感如何，唐鳳說，「幽默感非常好」，在鏡頭前蔡總統因為是貿易談判代表的訓練出身，盡可能不要讓心裡感受讓對方知道，「但放鬆下來是非常幽默的人」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
武界壩「違法貪玩」3死1失蹤　同志媽批不應國賠：不如向孩子懺
快訊／無預警放水釀3死！台電技術員「涉過失致死」10萬元交保
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝陳其邁「乙烯外洩」3大謊言　高市議員：綠色是原諒的顏色

挾高人氣參選？唐鳳：無黨派為所有人工作　曝家中三代都是軍公教

曝陳其邁「乙烯外洩」3大謊言　高市議員：綠色是原諒的顏色

警察娃娃亮相愛心園遊會掀搶拍潮　強化防詐騙、交通安全宣導

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　原來韓國瑜關閉了即時災情連結

國軍14日起連5天24小時不斷電　實施「電腦兵棋推演」

國民黨要求蔡英文赴立院報告美豬進口　總統府：行政部門會說明

被質疑輕放丁允恭事件　范雲提出3大評論性別議題準則

快訊／21砲指部士官長半夜墜樓！　陸軍回應了

拚生存！早餐店賣到晚餐...研發「銷魂海味鍋燒」　盼紓困升級

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

蘇慧倫粉絲告白「妳是我的寶貝」　魏如萱氣噗噗：我嘉賓唉，把我放在哪！

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

挾高人氣參選？唐鳳：無黨派為所有人工作　曝家中三代都是軍公教

曝陳其邁「乙烯外洩」3大謊言　高市議員：綠色是原諒的顏色

警察娃娃亮相愛心園遊會掀搶拍潮　強化防詐騙、交通安全宣導

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　原來韓國瑜關閉了即時災情連結

國軍14日起連5天24小時不斷電　實施「電腦兵棋推演」

國民黨要求蔡英文赴立院報告美豬進口　總統府：行政部門會說明

被質疑輕放丁允恭事件　范雲提出3大評論性別議題準則

快訊／21砲指部士官長半夜墜樓！　陸軍回應了

拚生存！早餐店賣到晚餐...研發「銷魂海味鍋燒」　盼紓困升級

是否出席海峽論壇？　王金平：中央黨部14日晚間會做最後決定

脆樂團主唱演唱會求婚成功！交往丁丁10年…Skippy當眾下跪：她說好

張惠妹神隱1年爆復工！　瘋傳第一站就選「台東跨年場」

快訊／《紐約時報》：TikTok拒絕微軟收購邀約！

本季第2場無安打比賽！　小熊米爾斯投出一項罕見數據

宣美親自教上妝重點是臥蠶　雙重打亮製造出晶亮大眼

長輩一到傍晚就情緒失控？　可能是跟這種病有關係

卓文萱熱戀「小6歲鮮肉級男星」！　溼身環抱曬愛…冒雨衝進男友家

唐綺陽運勢／未來2個月注意變化！魔羯桃花開兩情相悅　天蠍財運旺

YouBike男上國道「騎路中央3公里」　戴耳機聽音樂悠閒運動35分鐘

「中國年代已結束」歐中視訊封會前夕　德國大報要歐洲採強硬立場

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

政治熱門新聞

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

快訊／21砲指部士官長半夜起床尿尿　不熟環境墜樓

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

市議員批陳其邁　乙烯外洩3謊言

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

國軍14日起連5天24小時不間斷　實施「電腦兵棋推演」

被質疑輕放丁允恭　范雲提3大評論性別議題準則

藍營要求蔡英文報告美豬　總統府：行政部門會說明

挾高人氣參選？唐鳳：無黨派為所有人工作

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

內湖警結合愛心園遊會　強化防詐騙、交通安全宣導

范雲維基資料被網友惡搞　女權鬥士有新註解

共軍攻取東沙島？　總統府：希望北京能自我克制

更多熱門

相關新聞

蔡英文、陳建仁、唐鳳登美媒風雲人物

蔡英文、陳建仁、唐鳳登美媒風雲人物

美國知名雜誌「連線」（WIRED）公布今年讓事情變得更好的風雲人物WIRED25名單，總統蔡英文、前副總統陳建仁、行政院政務委員唐鳳因台灣防疫有成，3人同時上榜。

LINE東京年會聚焦「新常態」　唐鳳跨海分享台灣防疫經驗

LINE東京年會聚焦「新常態」　唐鳳跨海分享台灣防疫經驗

網際網路之父連線開講　唐鳳、王美花「讓世界看見台灣！」

網際網路之父連線開講　唐鳳、王美花「讓世界看見台灣！」

唐鳳登BBC：台灣防疫快速公平加趣味

唐鳳登BBC：台灣防疫快速公平加趣味

唐鳳登日本富比士封面　台外交部幫推

唐鳳登日本富比士封面　台外交部幫推

關鍵字：

唐鳳

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

網美甜笑拍照…鏡中驚見「銷魂David」

即／中山北路地下室傳中毒　11人送醫

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

屁孩惡搞台南豆花伯！警方一查竟是假帳號

《我的婆婆》他登「最爛角色」！

即／武界野營4人遭沖走　家屬見屍崩潰

蔡依林豪宅天台「種菜」市中心住家風景曝光

南女2名老師相繼離世！師生忍淚寫祝福

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面