挾高人氣參選？唐鳳：無黨派為所有人工作　曝家中三代都是軍公教

文／中央社記者陳俊華台北13日電

行政院政務委員唐鳳接受專訪表示，大家納稅付她薪水，讓她全職做最喜歡做的事，沒有想離開現職；至於是否會參選，她說，自己沒有黨派，「對我來講還是為所有人工作，是所謂公僕的公僕」，主要負責的對象不是選民，而是事務官。

▲唐鳳自認沒有黨派。（圖／記者李毓康攝，下同）

唐鳳晚間接受電視節目「看板人物」專訪。節目主持人方念華問，數位科技部什麼時候會成立？成立後「妳一定是部長」。

唐鳳說，這要問立法院，如果依行政院組織法，協調、制定大戰略的話，通常會像是委員會，例如國發會，如果以執行為主的話就是「部」，所以一個叫主委，一個叫部長。

唐鳳表示，未來數位專責機關是具有協調角色，還是執行比較多，「請立委傷腦筋」，但她有個瘋狂的想法，因為行政院組織法不是只有部、會，也有國立故宮博物院，「也能叫國立數位博物院」，就不受規劃跟執行的影響，「不過只有我自己在講，開玩笑的」。

對於如果要離開中央部會，有沒有想做什麼事？唐鳳說，完全沒有，大家已經納稅來付她薪水，讓她全職做最喜歡做的事，聽大家的想法並綜合成共同價值，再創新、把價值實踐出來。

▲唐鳳家中三代都是以軍公教為主。

方念華問到人氣這麼高，未來會不會走到選舉，唐鳳說，她沒有黨派，跟所有黨派的人做朋友，比較不容易像傳統選舉，因為要動員一部分的人；「對我來講還是為所有人工作，是所謂公僕的公僕」，主要負責的對象不是選民，而是事務官。

唐鳳也說，家裡三代都是軍公教為主，比較了解事務官的看事情的方法、做事態度，她擔任政務官時，不要在不瞭解情況下，去下一些裁示，會盡可能讓事務官工作比較輕鬆，面對民眾心裡不要那麼多負擔跟風險，創造出真正有公共利益的成果。

方念華問到，眼中的總統蔡英文的開放性跟幽默感如何，唐鳳說，「幽默感非常好」，在鏡頭前蔡總統因為是貿易談判代表的訓練出身，盡可能不要讓心裡感受讓對方知道，「但放鬆下來是非常幽默的人」。