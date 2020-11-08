閨蜜脫單「大變暴走妹」！男友叫囂打同學　她曝4惡行：太過分

▲閨蜜自從交男友後，簡直變成暴走妹。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我跟這位女生已經當朋友兩年了！」一位女網友日前在論壇《Zuvio 校園》貼文「不要太過分！」說2人本來是超好的麻吉，結果對方交了男友後，性情突然開始大變，整個超暴走，「她仗著男朋友就開始對我們隨意發洩……」並列出4點讓原PO超困擾的地方，最後直嘆「做人夠難了，當她同學更難。」

這位女網友文中表示，暴走妹交了男朋友之後，現在完全不把朋友放在眼裡，像是仗著有男友，就開始對朋友們隨意發洩情緒，「也因為有男朋友，我們也不敢對她說讓她生氣的話，因為我同學之前說話不小心讓她哭，她男友就叫囂要打我同學。」

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接著原PO舉例4點，「1.她只要哭，我們寢室就不能有聲音，連關衣櫃的聲音都不行」，而且對方大哭還會踹床，讓上舖的人很崩潰，因為腦袋整個被間接撞擊；而且就算室友都在休息，暴走妹還是照樣大吵大鬧，不顧室友感受。

▲原PO女友人交了男友後，開始不把朋友放在眼裡。（示意圖／Pixabay）

第2點則是「說好室友一起出去逛逛，她擅自做主要帶男朋友一起。」「3.原本約定好的事，她在應該到的時間未到集合地點，手機也打不通」，結果事後才說是跟男朋友在一起。

最後一點也是原PO覺得最誇張的一點，「她是屬於努力讀書型的人，然後我是用運氣讀書」，原PO透露，在每一次小考後，暴走妹都會很跩的問她成績，「如果我考的比較高，她的臉直接跨掉，然後亂跟別人說我作弊」，但如果她考不及格，暴走妹就會很開心的說「妳考這樣正常。」

貼文一出，其他人都看傻，「辛苦了原PO，妳室友根本超白爛」、「跟她說恐嚇是有罪的，要她不要當巨嬰天天哭哭啼啼，如果不能控制自己的腦袋，就不要跟別人一起住、禍害別人。第一次聽到這種奇葩人，真是莫名其妙」、「不知道你的學校宿舍有沒有申請管道可以要求更換室友，有的話建議可以去找找看。」