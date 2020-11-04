立志「百人斬」…人夫瘋狂喝茶！被抓包秒下跪　隔月就管不住小頭

▲阿義買春的行徑，讓老婆花花氣詐。（圖／示意圖，無關本案／資料照）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿義」（化名）才剛跟妻子「花花」（化名）結婚沒多久，就被妻子抓包他喜歡買春，甚至還會在網路分享經驗，而事發之後，阿義簽下切結書，承諾不會再犯，否則就要給花花1千萬。未料，不到一個月，阿義就管不住小頭，一連二度買春，讓花花氣得向法院提出離婚訴訟，並要求阿義賠償1千萬。

判決指出，花花指控，阿義在婚後多次趁著自己前往上課、出差、住院之際，多次透過通訊軟體與8名女子進行性交易，甚至還將買春過程分享到網路上，而事跡敗露之後，阿義還向花花下跪道歉，甚至還簽下切結書，保證不會再犯。怎料，事隔不到一個月，當花花出國時，阿義就又分別到台南、高雄從事性交易，並多次詢問買春方案。

對此，阿義再度被抓包後，依舊不斷向妻子道歉，「我真的知道錯了，對不起」、「我知道我錯了，沒有妳的日子太難熬，可以跟我講講話嗎」」，但花花看到後並不領情，冷冷地回應對方，「婚前買，婚後買，原諒後繼續買，你對我太殘忍了」、「就繼續靠錢買她們，讓她們吹捧你一輩子，花個三千，當你的百人斬。」、「你買春，我原諒過你了，我已經原諒過5次了，5次了。」

此外，阿義表示，「說5次太過了，我解釋過了，最後一次也不是買全套，請妳聽進去…」對此，法官勘驗訊息發現，阿義對於花花的指控並無否認，而法院審理時，阿義也坦承有簽下切結書，惟認為1千萬的求償金額過高。對此，法官勘驗各項簡訊、事證後判准離婚，再審酌雙方經濟狀況之後，判阿義應賠償花花50萬元，可上訴。