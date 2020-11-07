愛慕學妹偷拍入浴！研究生認罪　出庭帶30萬求原諒和解獲緩刑

▲蕭姓研究生愛慕大學學妹，去年1月與社團南下屏東縣某小學營隊活動，趁學妹沐浴時，竟以手機偷拍被察覺，因學妹堅持報警才坦承是他偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

就讀某國立大學的蕭姓研究生愛慕學妹，去年1月間與學妹共同參加學校社團南下屏東擔任營隊人員，當晚竟趁學妹在學校無障礙廁所附設淋浴間洗澡時，消竟以手機伸入浴室連續2次偷拍，學妹驚覺被偷拍嚇到尖叫，蕭男趕緊逃離，學妹事後堅持提告；蕭男出庭時坦承犯行，並欲以30萬元賠償請求原諒，桃園地院法官考量其沒有前科且犯後態度良好，依妨害秘密罪判處4月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並參加法治教育4場。

檢警調查，24歲德蕭姓男子就讀某國立大學研究所，與被害女子為學長、學妹關係，去年1月26至28日2人都參加學校社團營隊活動，南下屏東縣林邊鄉某國小擔任營隊人員，當晚間9時許營隊活動結束後，學妹一身疲累到校園無障礙廁所附設淋浴間洗澡，蕭男偷偷尾隨，趁學妹洗澡時在隔壁以手機伸入浴室上方偷拍。

學妹驚覺被偷拍後尖叫，趕緊穿好衣服出來查看，但沒看見偷拍色狼，後來看到蕭男出現，還詢問發生何事？事後還假意安慰學妹，學妹怒氣未消堅持要報警處理，蕭男才坦承是他偷拍的，雖當場刪除手機內照片，但學妹仍向屏東縣東港分局報案提告。

檢警查扣蕭男手機，蕭男辯稱已刪除手機內照片，檢警仍檢視蕭男雲端硬碟、電子郵件等，確認偷拍照片應無外流之虞，桃檢偵結依妨害秘密罪嫌申請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，蕭男出庭坦承犯行，還攜帶30萬元希望與學妹和解請求原諒，法官審酌蕭男並無前科且犯後態度良好，惟蕭男未能尊重他人隱私權，為滿足自己私慾，竟私自以手機竊錄被害人洗澡及身體隱私部位，造成被害人

心理恐慌及不安全感，身心備受煎熬，足見蕭犯行所生之危害非輕，考量賠償金額合宜妥適等理由，予以緩刑，依妨害秘密罪判處4月有期徒刑，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並參加法治教育4場，犯案用手機則予以沒收。

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