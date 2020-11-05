摩鐵激戰女網友…完事還幫介紹外國男！他8天後徹底慌了　下場曝

▲阿義被依法判2月徒刑，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿義」（化名）透過交友網站認識女子「阿桃」（化名），兩人在摩鐵發生一次性交易後，阿義竟然還於完事8天後幫忙媒介賣淫，並於完事之後收取1千元之傭金。對此，嘉義地院審理後，依法判他2月徒刑。

判決指出，阿義在交友網站上認識阿桃後，兩人相約到汽車旅館內，發生有償之性交易行為1次，而雙方有了聯繫方式之後，阿義竟基於意圖使女子與他人為性交行為，而媒介女子以營利之犯意，讓一名外籍男子在某飯店內，以4500元的代價，與阿桃發生性關係。

性交易完成之後，阿桃則遵照阿義的指示，轉帳1千元到其帳戶，其餘3500元則歸阿桃自己所有。對此，法官認為，阿義正值壯年，卻不思以正途賺取財物，此舉已經敗壞社會風氣、助長性交易歪風。

不過，法官也審酌，阿義犯案後態度良好，僅媒介阿桃一名客人，並念及其犯案後坦承犯行，尚知悔悟，僅因一時思慮欠周而犯案，經過此事後應知警惕，因此依圖利媒介性交罪，判處他2月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日，並給予其緩刑2年。

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