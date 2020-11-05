27歲女網戀「帥氣11歲少年」　一見面哭了「竟是他爸」…

▲27歲女網戀5年，知真相崩潰。（示意圖／Burst／取自免費圖庫stocksnap）

記者鄭思楠／綜合報導

5年前，27歲的梁姓女子在玩網路遊戲時，認識了一名只有11歲的男網友。時間久了，兩人竟擦出火花，開始熱戀。5年來，她為了這段虛無的愛付出了金錢和心，近日終於忍不住把距離變0，奔赴千里想見男友一面，沒想到之後的經歷讓她夢碎。原來，愛了5年的小男友，竟是他爸。

據《新民晚報》報導，從2019年開始，小男友開始以各種理由找梁女借錢。一開始，他以「自己年紀小，家裡管得嚴，沒錢玩遊戲」為由，讓梁女為自己的遊戲帳號充值500元（人民幣，下同）。接著，又以「沒錢買零食、買衣服、買ipad、買手錶、買iphone」等理由向女友要錢。

每一次，梁女都對小男友有求必應，積極把錢轉帳給他。直到，2019年中旬，她想來上海找小男友，讓網戀「奔現」，甚至主動出錢買好了機票，但是被小男友找了藉口成功阻止。

2020年8月，梁女再次買好機票要來上海找小男友，並出錢讓他提前幫自己租了一間房子。可是她在租屋等了十多天，男友都沒出現。

梁女覺得不對勁，向合租室友打聽後才知道房子並不是自己的男友幫忙租的，而是一個四五十歲的男子來租的，她趕緊去質問小男友。這時，男友才坦白，自己是他父親，一直都冒充兒子與梁女交往。

原來，每次梁女要照片時，劉姓男子都把帥氣兒子的照片發給對方，讓她誤以為一直和兒子網戀，但其實真正網戀對像是自己。想到自己一直都在被騙，白白浪費5年青春和大筆錢財，梁女立即報警。

當地警方表示，犯罪嫌疑人劉男以非法佔有為目的，通過網路虛構事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數額較大，行為已觸犯刑法，涉嫌詐騙罪。2020年9月24日，奉賢區人民檢察院依法對其批准逮捕。

►戴口罩也要記得保養