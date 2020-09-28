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水電工「塑膠桶藏屍」...狂倒54瓶鹽酸！加裝管線讓屍水排進馬桶

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警方喬裝成棄屍幫手，順利逮捕凶手，並封鎖現場進行採證。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

警方假裝幫忙運屍才破這起溶屍大案，一舉將2名犯人擒獲，由於鐵證如山，謝男及潘男百口莫辯，只好把案情全盤托出。原來，林姓死者是水電包商潘男雇用的小工，因為有學習障礙，工作表現不佳，常被潘、謝等人欺凌，輕則賞巴掌、重則以棍棒毆打。

不過，當時的工地主任發現林男身上常有傷痕，經常詢問、關切，潘男為了避免麻煩，除了趕工時會讓林男協助，其餘時間都將林反鎖在員工宿舍。當年2月24日晚間6點多，潘男等人下工回到宿舍，發現屋內香菸及橘子數量短少，立即質問林男是否偷吃？接著拿起木棍、球棒對林男一陣痛打。

林被打得四處逃竄，但現場其他男女卻無人出聲制止，潘男發洩完怒氣後，又命令林男洗米煮飯，但林卻不慎將飯煮乾，潘男等人又用拖把、球棒圍毆林，還要他在客廳罰跪、伏地挺身、匍匐前進和青蛙跳，原本在一旁看熱鬧的人，也紛紛加入凌虐行列，林做伏地挺身時，甚至有人坐在他身上施壓，林撐不下去尋求救援，還遭一腳踹開。

潘男等人眼看林氣息越來越微弱，卻因怕東窗事發，不願意將他送醫，只將他反鎖在房內，5天後林就因為傷勢過重，不幸身亡。

凶手具水電專長，特別將塑膠桶改造，讓屍水能順利排出。（翻攝畫面）

2名凶手2個月內陸續買了54瓶鹽酸，企圖溶屍，但沒有得逞。（東森新聞提供）

發現林男死亡後，參與施暴的人全都逃之夭夭，只剩潘、謝2人，他們一邊喝酒，一邊商討如何處理屍體，最後2人決定把屍體裝進大型塑膠桶、泡工業鹽酸，等屍體溶解到只剩骨頭時，再加以丟棄。打定主意後，2人買了大型塑膠桶、手套、12瓶鹽酸，並以水電專長改造塑膠桶，在桶內裝設管線讓屍水可直接排到馬桶，避免散發屍臭味。

接著2人將林男的屍體對折，以頭腳朝下、背部朝上的姿勢，塞進塑膠桶，然後先灌熱水將屍體泡軟，再倒入鹽酸，企圖溶屍。但浸泡了10天，屍體卻沒有溶解的跡象，謝男於是每10天左右就加入新的鹽酸到桶內，2個月的時間，一共用了54瓶鹽酸，直到警方上門將2人逮捕，才讓犯行曝光。

潘姓主謀是水電包商，不時凌虐林姓死者，最終導致悲劇發生。（東森新聞提供）

謝姓共犯除了參與毆打死者，還協助主謀企圖用鹽酸溶屍。（東森新聞提供）

警方詢問2名凶手，為何能毫不在乎地與屍體共處？潘、謝2人竟只淡淡地回說：「活著的時候就不怕他，死了怎麼會怕？打死就打死了！」冷血的態度，讓警方也感到相當錯愕。

針對這起溶屍案，法院最後將潘男、謝男依傷害致死、私刑拘禁、毀損屍體等罪名，判處14年8個月、11年8個月徒刑，其餘參與毆打的男女則判處4年有期徒刑定讞。

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