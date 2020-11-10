台科大新任校長出爐！台大機械系顏家鈺教授獲選　明年2/1就任

▲台科大校長遴選結果出爐！由台大機械系特聘教授顏家鈺當選。（圖／翻攝自台大機械系網網站）

記者謝承恩／綜合報導

台科大校長出爐，由台大機械系特聘教授顏家鈺當選！9日遴選結果公布，顏家鈺教授經出席委員投票過半數同意，獲遴選為台科大第八任校長，後續將由台科大報請教育部聘任，並於明年2月1日就任，也一掃過去台科大遴選校長的參選爭議。

台灣科技大學校長廖慶榮將在明年初任期屆滿，國立臺灣科技大學遴選委員會今年5月開始對外徵求校長候選人，於9月公告江維華教授、鄭正元教授、顏家鈺教授三位候選人名單，於10月21日經編制內講師以上專任教師及專業技術人員行使同意權投票結果。

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其中鄭正元教授、顏家鈺教授達領票人二分之一同意票數，並提校長遴選委員會第4次會議審議並遴選。台科大校長遴選委員會於109年11月9日第四次會議以無記名投票方式作成決議，由台大機械系顏家鈺教授，經出席委員投票過半數同意，獲選為台科大第八任校長。

而過去原有意參與校長遴選的台大化工系教授李篤中，疑受聘為中國大陸「長江學者」，也不見在9月公告之候選人名單中。據媒體指出，李似曾在中國兼職、長年拿中國官方經費做研究，甚至主持多項中國國家級、省級計畫，總經費至少人民幣650萬元，校內學者已跨院所醞釀串連抗議。

▲台大化工系教授李篤中。（圖／翻攝台灣大學官網）

教育部對此也回應，如曾任或現任中國長江學者講座教授、或列名中國千人計畫，但未依法取得許可，則涉及違反兩岸人民關係條例或教育人員任用條例。若要參與校長遴選之候選人，皆須遴委會透過決議要求充分揭露相關訊息，以確認有無違法情事。