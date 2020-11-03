解決醫療空間不足問題　台科大生設計「移動式」病房獲國際2獎肯定

▲台科大建築系與營建系學生馬朗文（左）、黃昱翔（中）、吳暐凱（右）共同設計「風之消化器（Wind Digester）」，改善都市高樓風壓，獲德國iF設計新秀獎。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大學生獲國際設計大獎肯定，共五件作品在德國紅點設計獎、德國iF設計新秀獎中奪下六項大獎。解決因新冠肺炎疫情蔓延，造成各地病房空間不足問題，而設計的模組化移動式病房「重生」獲得紅德國紅點設計獎、iF設計獎雙料肯定。

台科大指出，五件得獎作品分別為因應新冠肺炎疫情的模組化移動式病房「重生」、解決都市高樓風壓問題的「風之消化器」、為專業工作者打造的工具包「握刻包」、城市中的綠意天橋「都市綠舟」、基隆阿根納造船廠遺址改造計畫。

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▲台科大學生作品「風之消化器」改善都市高樓風壓，獲德國iF設計新秀獎。（圖／台灣科技大學提供）

台科大建築系大四學生周勤超提出「重生」，解決因新冠肺炎疫情蔓延，造成各地病房空間不足問題，作品榮獲德國紅點設計獎、iF設計獎雙料肯定。周勤超表示，「重生」是模組化、可移動式且能夠快速組裝的病房單元，可依需求快速變化空間並完成組裝，能收容大量病患，同時作為醫護人員的居住空間。

▲台科大建築所應屆畢業生許禕洋、陳莉莎提出的「阿根納造船廠遺址改造」獲得今年德國紅點設計獎。（圖／台灣科技大學提供）

周勤超表示，新冠肺炎疫情爆發後，全球染疫人數持續增加，很多國家都面臨醫療空間不足的問題，臨時搭建的醫院環境也可能不盡理想，因此他提出此構想，每個病房單元可視情況調整內部空間，調整為負壓隔離病房、一般病房、手術室使用。除此之外，也設計了能夠過濾醫療廢水、醫療廢氣的裝置，從排氣塔排氣產生的動能還可以用來發電，達到綠能與環保。



改善都市高樓風壓的「風之消化器」由台科大建築系馬朗文、吳暐凱、營建系黃昱翔共同設計，團隊表示，台灣有颱風和季風，是個多風環境，都市高樓林立更容易讓街道颳起大風，他們從生活經驗中發現問題，做了許多實務分析，得知隨著大樓高度變化會產生的風速及風壓，因此分析結構系統，進而利用河堤消波塊的概念，提出在高樓外牆的「風之消化器」裝置抵消風壓，更設置壓電裝置，利用風力進行發電，作品獲德國iF設計新秀獎肯定。

▲台科大建築系應屆畢業生謝宗穎（左）、葉芷婷（右），從外出接案的經驗中發現攜帶工具不便的問題，設計「握刻包」獲得德國紅點設計獎。（圖／台灣科技大學提供）

獲得德國紅點設計獎的「握刻包」，是一款為專業工作者打造的多功能工具包，由台科大建築系應屆畢業生謝宗穎、葉芷婷設計，兩人從平時外出接案的經驗中，發現攜帶工具不便的問題，也觀察到許多花藝師、髮型師、裝修師傅現有的工具腰帶使用需經繁瑣步驟，因此設計了兼具美觀與實用性，同時還能做出四種型態變化的工具背包，讓使用工具更加順暢與便利。

▲台科大建築系學生周勤超設計「重生」是模組化、可移動式，能夠快速組裝的病房單元，獲德國紅點設計獎、iF設計新秀獎。（圖／台灣科技大學提供）

另一項獲紅點設計獎的作品是「都市綠舟」，該作品由建築系大四學生蔡沛淇、龔照峻、李沛駿設計。在台北市的公園角落建置人行天橋，將公園綠意往街道延伸，除了增加人的步行空間，人們也可以更近距離接觸自然風景，改善城市環境擁擠並減緩都市熱島效應問題。

由台科大建築所應屆畢業生許禕洋、陳莉莎提出的「阿根納造船廠遺址改造」也獲得今年德國紅點設計獎肯定，選定基隆阿根納造船廠遺址，透過研究基隆碎片化的邊界和當地的行為，將新與舊並置，呼應當地獨特的歷史，深化在地連結，為遺跡活化提供新的想像與可能。

▲台科大建築系大四學生周勤超提出「重生」，改善新冠肺炎疫情病房空間不足問題，榮獲德國紅點設計獎、iF設計獎兩項大獎。（圖／台灣科技大學提供）

▲「都市綠舟」將公園綠意往街道延伸，改善城市環境擁擠並減緩都市熱島效應問題。（圖／台灣科技大學提供）

