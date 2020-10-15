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台科大設計「風力發電機、裝箱遊樂場」　獲美國工業設計獎銀、銅獎

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▲▼ 台科大設計「風力發電機、裝箱遊樂場」　獲美國工業設計獎銀、銅獎 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大建築所應屆畢業生葉芷婷（左）、建築系馬朗文（右）共同設計的作品「氣旋捕者」，獲得IDEA美國傑出工業設計獎銀獎。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大建築系兩組團隊，設計結合捕捉熱帶氣旋動能與避難空間的風力發電機、可裝箱移動的遊樂場，作品具原創與創新性，提升人們生活安全品質，分別奪下IDEA美國傑出工業設計獎銀獎、銅獎殊榮。

台科大校長廖慶榮表示，IDEA競賽特別著重設計的原創概念及人文關懷，每年吸引世界各國的優秀創作者一同參賽，被視為難度最高的設計比賽，今年有兩組台科大學生作品突破重圍獲獎，實屬不易，對同學們來說也是非常大的肯定。

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▲▼ 台科大設計「風力發電機、裝箱遊樂場」　獲美國工業設計獎銀、銅獎 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大建築所應屆畢業生許禕洋、吳睿文的「聖誕老人的禮物盒」，獲IDEA設計獎銅獎。（圖／台灣科技大學提供）

獲得IDEA美國傑出工業設計獎銀獎的作品「氣旋捕者」，是由台科大建築所應屆畢業生葉芷婷、建築系馬朗文共同設計，提出可以捕捉颱風動能，同時做為災民收容空間的風力發電機建築，針對颱風的強烈風速設計如鱗片般的開口，能偵測風力的強弱進行局部開闔，此外還可以收集颱風帶來的豐沛雨量，搭配位能差在非颱風時期來進行發電。

葉芷婷表示，再生能源一直是人類追求能源的最終方案，風力也是其中一，許多國家每年都會受到颱風的侵擾，颱風雖帶來強烈的風力，但是一般小型的風力發電機因為無法承受颱風風速，常常導致設施被吹斷，因此團隊提出「氣旋捕者」的建築概念，當風力過大開口就會打開降低風阻，反之風力過小就會閉合來增加風阻，藉此適應強力的風阻，期盼能有效吸取熱帶氣旋的動能轉換為電能，提供永續能源。

▲▼ 台科大設計「風力發電機、裝箱遊樂場」　獲美國工業設計獎銀、銅獎 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大建築系作品「氣旋捕者」獲得IDEA美國傑出工業設計獎銀獎。（圖／台灣科技大學提供）

銅獎作品「聖誕老人的禮物盒」由台科大建築所應屆畢業生許禕洋、吳睿文設計，兩人提出將遊樂設施模組化裝入功能方塊，除了方便集裝箱運輸，盒子展開後可直接使用，不同方塊也能相互組合，打造出非常有趣、獨特的遊樂場，就像聖誕老人的禮物一樣，給孩子們帶來驚喜和歡樂。

許禕洋表示，這個項目的靈感來源於聖誕老人的禮物盒，小小的禮物盒對於孩子來說充滿了驚喜與歡樂，如果能將兒童遊樂場打包到一個盒子裡，一定能為孩子們帶來特別的遊樂體驗。
 

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