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LINE Chatbot對話機器人設計大賽　台科大「Shooly—水電資訊媒合平台」奪冠

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▲LINE Chatbot對話機器人設計大賽　

▲LINE Chatbot對話機器人設計大賽，由台科大「Shooly—水電資訊媒合平台」奪冠。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020 桃園第二屆 LINE Chatbot 對話機器人設計大賽」、24日熱烈展開，約70組企業與學生團隊、240人次報名參加，經選出十組團隊進入決選。市府青年局表示，第一名獎金10萬元，第二、三名、佳作獎金分別為5萬元、3萬元、1萬元，另本屆競賽新增智慧城市獎1萬元。▲LINE Chatbot對話機器人設計大賽　

▲LINE Chatbot對話機器人設計大賽，由台科大「Shooly—水電資訊媒合平台」奪冠。（圖／青年局提供）

除獎金外，各獲獎者另可獲得LINE 技術實習生推薦機會、參與LINE技術小聚以及Chatbot TW社群展示，並接受臺北商業大學創新育成中心免費1年虛擬進駐與顧問服務，另有各項LINE PROTOSTAR紀念品等，獎項豐富。▲LINE Chatbot對話機器人設計大賽　

▲LINE Chatbot對話機器人設計大賽。（圖／青年局提供）

本屆決賽結果由台科大學生「Shooly—水電資訊媒合平台」獲得冠軍，其作品提供水電技師一個良好的曝光平台，讓技師服務評價、服務地區、報價、到府維修時間等公開透明化；亞軍為台北商業大學「Dream Maker」，聚焦於個人理財儲蓄，使用者能夠設定不同的夢想帳戶，讓用戶可以不定期儲蓄到夢想帳戶並記錄儲蓄的累積；另同時獲得季軍及智慧城市獎殊榮的「What‘s Going On」團隊作品，目的是打造全台藝文活動資訊整合暨售票平台，輔助個人娛樂行程規劃的對話式機器人應用Line聊天室的人際網絡分享邀約和分票功能，以口碑行銷推廣藝文展演，擴大觀眾群，拓展藝文產業整體市場。

桃園市青年局表示，LINE在台灣擁有超過千萬用戶，聊天機器人已漸漸成為企業與使用者溝通的重要平台，未來市場看好，本次競賽入選10組中有一半為學生團隊作品，參與學生都非常優秀，希望透過競賽平台讓參賽者將創新發想實現。「2020桃園第二屆 LINE Chatbot 對話機器人設計大賽」，由桃園市政府青年事務局、國立臺北商業大學與 LINE Protostar 新星共同合辦。

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