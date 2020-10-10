　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台科大打造智能化工廠　將半導體製程廢棄物再利用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台科大打造智能化工廠　將半導體製程廢棄物再利用 。（圖／台灣科技大學提供）

▲「台科大智能化化工製程實驗室」作為學生實習課教學場域，提升學生製程模擬設計、建置工廠智能化系統的實務能力。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大打造校園智能化化工廠！台科大指出，由化工系師生自行建置系統，導入工業4.0智能概念，將半導體製程產生的異丙醇廢液再利用，透過反應蒸餾酯化，生產可應用於工業、化妝品的異丙酯，提升學生製程模擬設計能力，以及建置工廠智能化系統的實務技術。

台科大說明，「智能化化工製程實驗室」由台科大化工系師生建置系統，新鼎系統公司提供軟體與平台介面，針對半導體產業中用來沖洗晶圓體的異丙醇廢液建置反應蒸餾試驗場，讓學生在校就能參與化工製程智能化的設計工作，學習操作監控系統，培養化工產業核心實務能力。

台科大校長廖慶榮表示，過去學生少有機會實際到化工廠參與實驗和操作，為了讓同學及早與產業接軌，在校園內打造智能化化工實驗室，作為化工系大四學生實習課的教學場域，開放修課後學生反應熱烈，這學期也續開相關實習課程，讓更多學生有機會參與。

▲▼台科大打造智能化工廠　將半導體製程廢棄物再利用 。（圖／台灣科技大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「台科大智能化化工製程實驗室」將半導體製程中的異丙醇廢液再利用，生產可應用於工業、化妝品的異丙脂。台科大化工系副教授李豪業（左）、學生黃敬瑋（右）。（圖／台灣科技大學提供）

台科大智能化化工實驗室也針對半導體製程的廢棄物，將清洗晶圓的異丙醇廢液回收再利用，透過酯化反應及薄膜滲透蒸發脫水，生產純度達99.5%以上的異丙酯產品，可用於溶劑、化妝品、工業等領域。

台科大化工系副教授李豪業表示，要生產高純度的異丙酯不容易，過程中的進料、加熱等環境因素都會影響成品，生產過程學生需要不停地觀察、隨時調整，增強分析與解釋數據能力，將理論知識與實務融會貫通。

除此之外，為導入工業4.0智能概念，學生也需要具備研發智能化製程系統的能力，設計可針對即時生產狀況，自動給予操作指示的智能系統，過程中有助提升學生有機化學、化工熱力學、動力學、程式控制、製程智能化等專業技術能力。

▲▼台科大打造智能化工廠　將半導體製程廢棄物再利用 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大化工系打造校園智能化化工廠，化工系學生觀察實驗狀況。（圖／台灣科技大學提供）

參與實習課的台科大化工系學生黃敬瑋表示，實驗時老師會突然出題要求增產或減產，演練實務上可能面臨的產能異動問題，必須學習快速調整，經過多次的實作經驗累積，從一開始連純度90%的產品都做不出來，到現在已經能掌握所有數值的細節調整，做出純度99%的成品。

黃敬瑋說，以前沒有機會接觸化工廠的實務工作，有了小型的智能化化工實驗室，有助於了解工廠實務運作，除了學習完整的製程，也參與智能化系統研發，學習寫軟體、模型預測控制，累積實戰經驗，對將來進入職場有很大的幫助。
 

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
逛好市多「陌生人塞6歲女童」　她氣炸罵荒唐家長：戀童癖就要小
LIVE／國慶大會登場！總統府禁航區特勤垂降、F16V壓軸衝
快訊／國慶大典超混亂！管制區擴大沒配套　民眾搭棚擠爆安檢哨
瑋哥退反骨風波！亮合約曝真相　事實跟琳妲理解差很多
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台科大打造智能化工廠　將半導體製程廢棄物再利用

凶宅半夜門把轉動…鬼來電「咕嚕咕嚕」警告！他看新聞揭恐怖內幕

「石虎米」成國慶禮盒　曝石虎與農民關係：和平共處

好市多「陌生人塞6歲女童」　她怒噴荒唐家長：戀童癖就要小孩

機車族籲取消待轉！專家搖頭：直接左轉撞車「死亡、重傷高2.7倍」

護理師怨「深V新制服」擾視力　真身IG被曝光！內襯快爆出

合歡山武嶺「真的塞爆」　連假車龍24小時不停！成全台最高夜市

連假急寄件看這！　中華郵政全台44處郵局還有照常交寄快捷

國慶日「16壅塞路段」曝！國5湧出遊車潮⋯恐從凌晨塞到下午

信義潑屎妹自立「屎幫幫主」　高調炫千鈔錢磚！不屑一日60萬包養

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

台科大打造智能化工廠　將半導體製程廢棄物再利用

凶宅半夜門把轉動…鬼來電「咕嚕咕嚕」警告！他看新聞揭恐怖內幕

「石虎米」成國慶禮盒　曝石虎與農民關係：和平共處

好市多「陌生人塞6歲女童」　她怒噴荒唐家長：戀童癖就要小孩

機車族籲取消待轉！專家搖頭：直接左轉撞車「死亡、重傷高2.7倍」

護理師怨「深V新制服」擾視力　真身IG被曝光！內襯快爆出

合歡山武嶺「真的塞爆」　連假車龍24小時不停！成全台最高夜市

連假急寄件看這！　中華郵政全台44處郵局還有照常交寄快捷

國慶日「16壅塞路段」曝！國5湧出遊車潮⋯恐從凌晨塞到下午

信義潑屎妹自立「屎幫幫主」　高調炫千鈔錢磚！不屑一日60萬包養

台科大打造智能化工廠　將半導體製程廢棄物再利用

卓吉奇G5續缺陣　熱火主帥：騎士1勝3敗逆轉並非我們的動力

一早灌咖啡？喝錯時機恐血糖飆高、影響內分泌　吃2種食物助醒腦

蔡英文國慶演說「維持兩岸是彼此責任」　柯文哲評分：四平八穩！

凶宅半夜門把轉動…鬼來電「咕嚕咕嚕」警告！他看新聞揭恐怖內幕

「法官」起跳撞頭看球飛出大牆　光芒1比1追平洋基

蔡英文國慶演說將傳達3訊息　籲請大陸以區域責任者共同化解緊張

蔡英文國慶演說「有決心維持兩岸穩定」　馬英九：沒互信就沒用

恆春廂型車猛撞電桿「車頭凹陷」　4男被救出送醫

美國警察「膝壓」9個月黑人孕婦！30秒影片瘋傳　她臉貼地遭擺弄

鋼管妹「旗袍挖空」開高衩！　人夫盯黑網襪狂拍被妻抓包

生活熱門新聞

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

潑屎妹自立屎幫幫主　不屑「一日60萬包養」

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

蘆洲驚見白澎澎「超大巨白菇」！　專家：快後退

4種迷彩口罩亮相　醫療展先送隱藏版小禮物

台中好市多又爆了　當地人：放棄進場...

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

「十二生肖轉運法」　剩4個月運勢扶搖直上

擾動大雨彈再襲台　一張圖看降雨熱區

嘉義最推的是飲料店　在地人讚：必排隊

陽明山祕境「藍寶石泉」首度開放！

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

更多熱門

相關新聞

補助學弟投票車資　工程師涉賄不起訴

補助學弟投票車資　工程師涉賄不起訴

賴姓工程師遭爆料，在罷韓投票前，公開補助返鄉投票的台科大學生車資，涉嫌賄選，檢警查出賴男的確已經補助6名學生、每人500元返鄉車資，但賴是考量學校畢業典禮，與罷韓投票同一天，學生可能沒有時間、資力當天來回等原因而提供補助，且未要求收錢的人如何投票，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

穩懋投資850億元設廠　進駐南科高雄園區

穩懋投資850億元設廠　進駐南科高雄園區

高啟全退休不再當CEO　投資再生晶圓廠祿億半導體

高啟全退休不再當CEO　投資再生晶圓廠祿億半導體

中芯禁令衝擊秒懂！TrendForce：8吋晶圓代工供不應求　漲價到2021

中芯禁令衝擊秒懂！TrendForce：8吋晶圓代工供不應求　漲價到2021

高啟全離開紫光後下一步曝光　謝金河從一場夜宴談兩岸半導體

高啟全離開紫光後下一步曝光　謝金河從一場夜宴談兩岸半導體

關鍵字：

台科大智能半導體

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面