疫情爆發「最先邀請台灣專家」赴武漢！　陸方：停止圖謀參加WHA

▲世衛（WHO）秘書長譚德塞在第73屆世界衛生大會視訊會議發表談話。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對世界衛生大會（WHA）拒絕台灣參與案一事，中國常駐日內瓦代表團劉玉印表示，「台灣人民是我們的骨肉同胞」，中央政府採取一切必要措施確保台灣同胞健康福祉，新冠肺炎疫情爆發以來，「我們最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察」，截至目前通報疫情資訊共計245次。

世界衛生大會9日復會，儘管2友邦接力力挺，要求將「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入議程，但最終還是被大會主席裁定不納入議程討論。

對此中國常駐日內瓦代表團劉玉印表示，台灣參加世衛大會必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議以及世界衛生大會第25.1號決議所確認的基本原則；廣大世衛組織成員國堅持一個中國原則，堅決維護聯大和世衛大會有關決議的權威，「中方表示讚賞。」

▲台灣1月派出專家前往武漢進行病原檢測與感染源因調查。（圖／記者洪巧藍攝）

劉玉印強調，中國中央政府採取一切必要措施確保台灣同胞健康福祉，新冠肺炎疫情爆發以來，最先邀請台灣衛生專家赴湖北武漢考察，截至目前向台灣通報疫情資訊共計245次。

他進一步指出，中國中央政府對台灣參與全球衛生事務也作出了妥善安排，僅2019年以來，台灣醫療衛生專家參加世衛組織技術性活動共計24次，包括流感疫苗成分資訊通報會、新冠肺炎全球研究和創新論壇等重要會議；台灣還設有《國際衛生條例》聯絡點，可以及時從世衛組織獲取並發布疫情資訊。

經中方同意，世衛組織秘書處分別於今年2月、4月和10月向台灣專家通報全球疫情情況，還加入由全球疫苗免疫聯盟、世衛組織等共同牽頭發起的「新冠肺炎疫苗實施計劃」。劉玉印表示，台灣獲取各種疫情防控資訊管道是暢通有效的。

劉玉印最後指出，台灣當局宣稱所謂「國際防疫缺口」，不過是圖謀參加世衛大會續會、拓展所謂「國際空間」的藉口，其藉由疫情搞政治操弄的圖謀昭然若揭，奉勸民進黨當局認清現實，不要在謀「獨」的道路上越走越遠，也奉勸有關國家停止任何挑戰一個中國原則的行徑。