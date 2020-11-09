快訊／再增1例境外！20多歲烏克蘭籍女性「鼻塞」確診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／資料照／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增一名新冠肺炎境外移入確診，個案為20多歲烏克蘭籍女子，來台從事表演工作，11月3日自烏克蘭經土耳其入境臺灣。

指揮中心表示，案579今（2020）年11月3日來臺工作，搭機前3日內檢驗陰性，入境時無上呼吸道症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，11月6日居家檢疫期間主動通報有鼻塞、嗅味覺異常情形，由衛生單位採檢送驗，於今日確診，目前住院隔離中。衛生單位已掌握個案接觸者共54人，同行者8人皆持搭機前3日內檢驗陰性報告，目前無不適症狀，列為居家隔離。

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▲案579機上位置。（圖／指揮中心提供）

同班機前後2排座位旅客共10人（扣除3名同行者）列為居家隔離；在臺公司接觸者及旅館工作人員共7人，因僅配戴口罩，列為居家隔離（居家隔離人數共25人）；醫護人員17名均著適當防護裝備，列自主健康管理，班機機組人員皆為外籍人士，共12人，均已離境。

指揮中心統計，截至前國內累計104,017例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含102,449例排除)，其中578例確診，分別為486例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明； 另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、526人解除隔離、45人住院隔離中。

▲國內新增1例境外移入COVID-19病例，烏克蘭籍女子來臺工作確診。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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