198處「電動機車充電站」無法可管　北市議員憂鋰電池恐釀公安

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新竹科學園區的科技生活館8日傍晚發生特斯拉充電站短路起火，嚇壞附近民眾。台北市議員潘懷宗9日提及，電動車充電站目前沒有消防、建築、環保等法律可管，要求儘早針對電池交換站和充電處擬訂相關法規，台北市長柯文哲也允諾，會開始研議相關法規。

新竹科學園區的科技生活館8日傍晚發生特斯拉充電站短路事件，充電站冒出陣陣白煙，嚇壞附近民眾，趕快打電話向119求救；事後消防人員向台電反映切斷電源，火煙才漸漸停止。

面對新竹及台中都發生過電動車電池交換站發生爆炸意外，潘懷宗9日於台北市議會提及，北市目前有198處電動機車充電站，其中有29處位於公有路外地下停車場，鋰電池可能因過熱、短路等因素造成起火燃燒，恐釀公安疑慮。

潘懷宗表示，目前市面上營運的充電站，仍將充電樁視為「單一設備安全」的管理階段，沒有其他法令約制，僅只有由標準檢驗局公布的「電動車輛傳導式充電系統」國家標準把關，要求北市府儘早針對電池交換站、充電處擬訂相關法規，勿讓民眾生活在危機當中。

對此，台北市產發局林崇傑說，經濟部會於年底前擬定相關草案；而柯文哲則回應，會開始研議相關法規。

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