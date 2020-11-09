稽查員有業績壓力？取締亂扔家用垃圾鬧人命　北市：只是KPI不會懲處





▲北市男子亂丟家庭垃圾遇稽查員，轉身逃跑遭分隔島絆倒，下秒遭輾斃。（圖／記者張君豪翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市42歲王姓男子於10月15日違規棄置家庭垃圾在公用垃圾桶內，結果被2名北市環保局稽查員發現並要求稽查，王男為躲避稽查，逃跑過程中闖紅燈，結果遭汽車輾斃身亡，使家屬怒告2名稽查員，也連帶爆出北市環保局稽查員有開單取締的業績壓力。對此，北市環保局副局長盧世昌表示，這只是KPI，沒有什麼壓力，且也沒有懲處問題。

北市環保局2名稽查員於10月15日下午執行違規棄置家庭垃圾專案取締勤務，結果發現王男違規棄置家庭垃圾在公用垃圾桶內，所以上前表明身份並要求稽查，但王男卻嚇得轉身逃跑，不顧紅燈穿越馬路，疑似太慌張而被中央分隔島絆倒，飛撲車道後，遭一名陳姓男子駕駛的車輛輾過，送醫後不治身亡。陳男被依過失致死罪送辦，劉、魏兩人則被以業務過失起訴，全案目前由台北地檢署偵辦。

此案曝光後，立刻引發網友正反聲浪，卻連帶爆出台北市環保局稽查員有被要求開單取締的業績壓力，9日還有媒體貼出7月15日的相關公文，其內文提及環保局訂定稽查員各項環境違規行為取締執行目標，包括煙蒂告發一季40件，垃圾包告發一季20件，小廣告告發一季5件等，並自8月1日起實施。

針對疑似稽查員被爆有開單取締的業績壓力，盧世昌9日下午受訪時回應，其實環保局過去就有針對稽查員訂定考核要點，可能是要求一季達90件，不過近年來民眾亂丟垃圾狀況比較有改善，所以是拿最近3年的平均數來當同仁執行KPI。

盧世昌說，公文上說垃圾包告發一季20件，一季共90天，平均下來為4、5天1件，且巡查員週休二日，所以就是一週一件，「我不認為有什麼壓力。」而他自己也問過他們的稽查員同仁，對方也表達沒有什麼壓力不壓力。

盧世昌強調，他們的工作也沒有任何懲處問題，不會因為達不到就有懲處，所以只是KPI，不會對同仁造成壓力，畢竟還是要看實際狀況，如果民眾都很守法，那他們也不會做任何處理。

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