柯文哲預告推動觀光「救急方案」：補助團客、自由行旅客

▲台北市觀傳局長劉奕霆（左）、台北市長柯文哲（右）。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨4日中午舉行黨政協調例會，決議將組隊參加11月22日登場的秋鬥遊行，包括5位民眾黨籍立委等都會參加，至於台北市長、民眾黨主席柯文哲則尚未確定。柯文哲9日被台北市議員江志銘質疑，與其參加秋鬥，不如好好想辦法推動觀光，而柯文哲則預告，市府到明年3月台北燈節結束前，會有短期的救急方案。

柯文哲9日赴台北市議會備詢，被江志銘詢問會用什麼形式參與秋鬥？柯文哲回應，目前他個人還沒有排此行程，秋鬥的議題有很多，但不見得每個都要支持，他對萊豬的態度就是「源頭管理、明白標示」，若中央能好好處理，不見得要走上街頭，「走街頭是最後手段。」

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

江志銘批評，現在柯文哲是以台北市長的身份在台北市議會，台北市長應照顧好台北產業發展，讓勞工有飯吃，這比去參加秋鬥還有意義，「與其參加秋鬥，不如想想怎麼維持觀光產業，比你去參加勞工運動更有意義！」

江志銘提及，看看現在國外爆發第二波疫情，導致各國管制越來越嚴格，幾乎看不到盡頭，柯文哲應針對觀光產業或大飯店業者後續歇業潮做處理，如果倒閉潮很嚴重，接下來就是大量勞工失業，柯文哲雖然是在野黨的黨主席，「但你不能瞎起鬨！你在台北市是有權力的人，應該讓產業復甦，讓觀光產業繼續營運下去。」

▲台北市議員江志銘。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲回應，江志銘講得非常對，按照此趨勢看來，台灣必須採取更嚴格的邊境管制，卻也導致專門收外國觀光客的旅館非常慘，所以應想辦法轉型，不論是國旅或其他用途，但北市府「救急不救窮」，北市府從現在開始到明年3月燈節結束範圍內，會想一個「救急方案」，長期則是要靠業者自己想辦法。

關於柯文哲所謂的「救急方案」，觀傳局長劉奕霆表示，已經在府內跟府級長官報告過，會做針對團客跟自由行的補助方案，如果確定可以執行，12月就能宣布，對自由行或團客都會有補助，到明年3月燈節結束為止，短時間內能幫忙就來幫忙。

台北市副市長蔡炳坤也補充，目前北市這段期間，從聖誕節到過年後總共有6項活動，包括跨年系列活動、西門計畫、聖誕新年愛無限、公館聖誕季、青山王祭、台北燈節，會串連整個台北市商圈。而江志銘則說，希望能夠一起努力，讓業者不要歇業，一同渡過難關。

面對柯文哲於9日中午與雲林縣長張麗善一同開直播喝古坑咖啡，台北市議員陳怡君痛批，「咖啡好喝嗎？藍白咖啡好喝嗎？」柯文哲則回應，古坑的咖啡不錯。

陳怡君表示，在柯文哲喝咖啡的同時，多少台北市觀光產業店家在喝西北風，張麗善都走出來推展咖啡了，但柯文哲有為了台北市觀光而走出去做任何推廣嗎？柯文哲甚至還在直播中說「大家到雲林把錢花光光別帶回來」，「那台北市怎麼辦？沒人來北市消費！」質疑柯文哲都在為他人作嫁，沒有為北市說話。

柯文哲說，他們有一個計畫即將推出，費用高達好幾億，正在草擬此計畫中，活動會帶來人流，人流則會帶來金流，讓北市觀光產業更深化。

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▼台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）