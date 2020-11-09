議員反對環狀線拱手讓人　柯文哲：我們當醫生不太跟病人爭執

記者袁茵／台北報導

台北市與新北市不斷為環狀線經營問題爭吵多日，台北市議員鍾佩玲認為，台北市長柯文哲應堅守環狀線與捷運路線經營權，不該存在任何退讓空間，更不該拿萬大線當交換籌碼，質疑柯文哲太好說話。柯文哲則回應，太好說話就是他的缺點，「不是啦！我們當醫生的不太會去跟病人爭執！」





▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲9日赴台北市議會備詢，鍾佩玲提及，台北市長期負擔雙北市較多交通成本，出錢出力，在環狀線總建置中，台北市就分擔了50.26％，交通部補助23％，新北市負擔26.55％，環狀線由台北市來經營完全合情合理，不該有退讓空間，台北市怎麼可以將環狀線拱手讓人？

柯文哲回應，這個他們都曉得，如果真的要親兄弟明算帳的話，新北市會受不了，但不需要跟對方口水戰。這時鍾佩玲回擊，這不是口水戰的問題，是柯文哲的態度看起來像很好說話。柯文哲則秒回，「對啦！這是我的缺點。」柯文哲一席話讓在場所有人都笑出來，鍾佩玲要笑說，「你這樣讓我不知道怎麼回答你。」

面對鍾佩玲質疑，柯文哲過去其實也有態度堅硬的時候，為什麼碰上環狀線就變成態度好說話？柯文哲表示，「我們當醫生的，本來就不太會去跟病人爭執。」對此，鍾佩玲詢問，「市長現在覺得新北市政府是病人是不是？」柯文哲聽聞後先是愣一下，接著開始大笑將近7秒。

最後，鍾佩玲要求柯文哲硬起來、不要被吃豆腐、不要被佔便宜，柯文哲皆允諾說「可以」，但當鍾佩玲說「可不可以不要好說話？」時，柯文哲則說「盡量」。

其他人也看了這些...

►蔡英文推特恭賀拜登當選美國總統：一起貢獻國際社會

►拜登勝選！ 陳水扁：美中台關係不會有太大改變

►蘇貞昌稱「蔡英文致電拜登」 行政院還原真實狀況



更多熱門新聞...

►國民黨：期待美國在拜登領導下 與中華民國持續強化夥伴關係

►朱立倫祝賀拜登當選：過去訪美曾有過數面之緣 替他開心

►孫大千：蔡英文和川普的總統大選 存在5個驚人巧合



►振興一下我們的美麗

▼台北市議員鍾佩玲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）