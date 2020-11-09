電動機車年增率少一半！洪申翰轟環保署補貼方案「搞出一堆燃油機車」

▲環保署推動汰舊換新補助，給予汰換七期燃油車和電動機車相同補助金額。（資料照／記者林悅翻攝）

記者楊蕓／台北報導

環保署推動汰舊換新補助，給予汰換七期燃油車和電動機車相同補助金額。民進黨立委洪申翰9日在立法院衛環委員會質詢時痛批，此補貼政策導致電動機車增加率大減，「還搞出一堆燃油機車」，對此，環保署長張子敬允諾會再檢討補助方案。

立法院衛環委員會9日邀請環保署長張子敬針對空汙及廢棄物問題專案報告，洪申翰質詢時指出，環保署2020年針對機車汰換補貼政策，給予燃油機車、電動機車相同金額的補貼，引起很多討論。然而，電動機車明顯比七期燃油機車乾淨，卻給予同樣金額的補助，他進一步指出10月機車銷售統計，電動機車增加率較去年減少將近一半，燃油機車仍是大幅增加。

對此，張子敬回應，決策上有必須去考慮的地方，電動機車因為售價必須給予補貼，民眾才比較願意換，如果沒有補貼政策，恐因電動機車價格太高導致民眾繼續用舊車，因此環保署在改善空污的策略下，雖然七期燃油機車沒有像電動車那麼乾淨，但對空汙還是改善的，「當然以減碳來講，最好全部都是改用電動機車，但如果因為這樣舊車繼續用三年、五年，那空污都不會有機會改善。」

洪申翰仍質疑，環保署過去以電動機車在偏鄉或山區不方便、基礎設施不足，來作為今年補貼燃油機車的理由，但數據顯示，運具電動化的政策大幅放緩、受阻，反而大量新掛牌的燃油機車，顯然矛盾。

張子敬坦言，受到補助的燃油機車主要是都會區，他也贊成都換電動機車，但問題是現在價錢那麼高，民眾在無法負擔狀況下，可能選擇繼續用舊車。

洪申翰表示，如果擔心電動機車貴，那為何明年的補助金額卻往下調，空污基金的支出還減列14%？張子敬則說，如果要補助電動機車到他有競爭力，花的錢可以汰換三部、五部舊型機車，若把錢都花在電動機車，恐導致老舊機車汰換速率減慢。

洪申翰強調，運具電動化的政策，當然不能只靠補貼，他也不賛成只是一味補貼，還要考更多基礎建設的配套，但目前的補貼方案已經讓運具電動化出現阻力，還搞出一堆燃油機車。對此，張子敬表示，現在最迫切是要治理空汙的問題，老舊機車汰換是第一要務，當然長遠還是希望朝電動機車推動，環保署會再檢討補助方案。

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