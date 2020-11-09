小四童「1年上課9天」！媽說她全身病　醫揪驚人真相：問題在妳

▲高雄市一名小四女童一年僅9天在學校，媽媽認為小孩生病了。（示意圖／Pixabay）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名小四學生小花（化名），已經缺課一年，經過通報之後發現，她去年同步發生頻繁入院以及門診使用過度的情況，一年只有9天在學校，雖然媽媽宣稱女兒有幻聽、幻覺、焦慮症等病症，但是到處求醫做檢查卻找不出病因，直到高雄凱旋醫院的李幸蓉醫師發現，其實病因不在小花，而是在她的母親。

凱旋醫院李幸蓉醫師表示，當初小花被母親帶來求診的時候，她的母親說：「小花有多種生理和心理症狀，如聽幻覺，視幻覺，焦慮症，過度警覺，過度驚嚇反應，再次體驗陳述，睡眠困難，煩躁不安，癲癇發作，腹瀉，噁心，嘔吐，噩夢，夢遊，偷竊行為、失憶等症狀」。

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根據母親陳述，小花是一名家庭暴力受害者，她的父親4歲時喝酒後曾打她。此後，她父親因非法使用毒品而被判入獄。母親帶女兒離開家，獨自撫養長大。家庭收入取決於母親的美髮工作和社會福利。女兒在9歲之前相對穩定且健康，在學校學習成績也很好，9歲後，因看到從獄中返回家中的父親後，出現了明顯的創傷後壓力症狀，並伴有多種身體問題，開始接受長期住院治療。

▲高雄市一名小四女童一年僅9天在學校，媽媽認為小孩生病了。（示意圖／Pixabay）

母親試圖將她帶到許多不同的醫院，並接受了各種侵入性和非侵入性檢查，皆未發現異常結果。心理測試結果顯示出正常的智力，並具有依賴性和內向的個人特徵。心理測試中沒有明顯的創傷後壓力症狀表現，入院後也沒有觀察到。換言之，女童根本就是很正常，讓李幸蓉醫師很懷疑。

最後才發現此個案為代理性孟喬森症候群（Munchausen syndrome by proxy），於1977 年英國小兒科醫師 Meadow首次報告由母親造成小孩的人為疾病。在這種情況下，照護者向被照顧者施加身體或心理的虐待，以獲取他人注意。為了持續受到醫療照護，照護者會故意歪曲症狀、製造病徵、操縱檢驗結果、甚至故意傷害被照顧者。對這種疾病的診斷不足會導致不必要地使用醫療資源，以及不必要的醫學測試和評估。