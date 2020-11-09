高雄16歲男學生游泳測驗突往下沉　命危送醫裝葉克膜搶救

▲高雄某高工發生學生溺水案 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區某間市立高工，約早上9點34分左右，校內游泳池發生一起16歲男學生溺水事件。當時是進行50米的游泳測驗，校方表示，考試前都有做好暖身操，且男學生考試前狀況也正常，並無說身體不適，目前男學生正命危送往高醫目前裝上葉克膜搶救中。

▲高雄某高工學生溺水，要透過監視器了解經過 。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市消防局9日9時34分接獲報案，高雄一所市立高工游泳池內，一名高二電腦機械製圖科的陳姓男性學生突然發生溺水。據了解，當時是在上游泳課，進行50米的游泳考試，不料快到終點時陳男突然沉入水中，嚇壞所有人，旁邊的同學和三位救生員見狀立刻將他救起，進行CPR，同時通報119趕緊將人送往醫院，9點27分發生意外，9點33分校護到場，9點42分救護車到場，校方表示，考試前都有做好暖身操，且男學生考試前狀況也正常，並無說身體不適，也沒有相關病史。

▲該校學務主任張嘉惠 。（圖／記者吳世龍攝）

來到該校學校泳池一共8個水道，泳池前後1.1米深，中央深處1.5米，泳池長度為50米，男學生在第一水道發生溺水，且就快靠近扶手梯時發生意外，該校學務主任張嘉惠出面表示，當時是進行游泳測驗，今年早上9點27分左右大家發現男學生游到一半開始下沉，立刻將他拉起來。

當時進行CPR急救時陳男心跳時有時無，到院後有恢復心跳，目前裝上葉克膜搶救中。