13歲就吸毒！　紙風車《拯救浮士德》揭高雄校園毒品真相

▲紙風車劇團反毒戲劇來到高雄校園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為築起心靈守護牆，讓青少年抵抗毒品誘惑，高雄市政府毒品防制局主辦反毒宣導系列，由財團法人紙風車文教基金會青少年反毒戲劇工程列車年底巡迴六所國中，此活動獲得兆豐銀行文教基金會全額贊助，並與毒防局、教育局攜手主辦，首場訂於11月9日上午7:40在鳳山區青年國中，有上千位師生出席，年底前會再巡迴岡山、福山、旗山、前鎮、明華等五所國中，演出反毒戲劇「拯救浮士德」，讓識毒、拒毒、防毒教育向下扎根，杜絕毒品進入校園。



楊明州秘書長代表高雄市政府致詞表示，毒品防制是家長最關切的議題，更是國安議題，青少年初次施用毒品原因大多出於好奇，來源多是同儕友人提供，尤其新興毒品樣態百出，且混摻多種毒品，有「死神」稱號的超級搖頭丸PMMA常偽裝成咖啡包、奶茶包吸引年輕人好奇使用，根據高檢署統計，今年1-9月吸食新興毒品的死亡人數已是去年的2倍以上，高雄市輔導18歲以下之藥癮兒少個案，經統計最低年齡為13歲，約50%使用三級毒品，30%使用咖啡包或糖果等混用毒品，新興毒品偽裝食品化，更容易引誘青少年不慎涉毒，危害學子身心，因此杜絕校園毒品刻不容緩，非常感謝兆豐銀行文教基金會熱心贊助高雄市政府反毒公益活動，建立企業社會責任的良好典範。

▲紙風車劇團反毒戲劇來到高雄校園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡秀玲執行長表示，反毒教育必需從小扎根，戒毒會耗費相當高的社會成本，且非全然能戒毒成功，預防勝於治療，更形重要，兆豐銀行文教基金會多年來與紙風車文教基金會合作，長期致力於校園反毒工作，善盡企業社會責任，此次支持高雄市政府毒防局的反毒宣導系列，希望配合毒防局、教育局共同在高雄校園築起反毒防護網。

毒防局長林瑩蓉強調，為強化前端預防宣導及建構綿密防毒網，高雄市毒防局正與學校、企業、民間團體、宗教團體、社區等緊密合作，並積極走入校園進行反毒宣導，非常感謝兆豐銀行文教基金會的大力支持，讓反毒工作能更順利推展。

紙風車文教基金會任建誠副執行長則提到，紙風車青少年反毒戲劇工程，於2012年11月正式開跑，目標走完全台灣每一所國中，喚起更多人對反毒議題的重視，以一齣戲的時間，陪伴少年浮士德向毒品說不，以活潑、互動的戲劇演出，讓學子識毒、拒毒、反毒，遠離毒品危害。

▲紙風車劇團反毒戲劇來到高雄校園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）