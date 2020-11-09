聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸「狠甩巴掌」！她嚇壞帶3寶躲房內報警

▲台中一名婆婆聽說媳婦買驗孕棒，氣得揮巴掌打人。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

台中一名丈夫與妻子因子女管教問題發生爭執，遂請媽媽前來居間勸和。沒想到這名婆婆竟因不滿平時與媳婦的相處問題，以及懷疑媳婦外遇，竟然出手賞了媳婦一巴掌，導致對方眼部受傷，氣得媳婦告上法院，婆婆最後被依傷害罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元。可上訴。

回顧事件發生經過，這對夫妻平日感情不睦，2月8日晚間又因為子女管教問題，發生口角爭執，人夫隨即請母親到場勸和，沒想到母親到夫妻倆住處後，知道妻子買驗孕棒就很生氣，與妻子吵了起來，甚至還以手掌由上往下揮打的方式，狠打妻子臉部，導致對方受有左眼挫傷、角膜擦傷等傷害。該名媳婦氣炸，事後決定報警提告。

婆婆坦承有與媳婦發生爭執，但矢口否認有任何傷害的犯行，辯稱，「我當時雖然有想要打媳婦，但我沒有打到，媳婦的傷勢不是我造成的」；婆婆的律師則稱，雖然婆婆當天與媳婦發生嚴重口角，有揮打的動作出現，依傷勢來看，揮打的力道應該要很大，碰觸面積也不小，但依人夫的證詞來看，婆婆僅有用手掌由上往下揮打，就算碰到媳婦，傷勢也不能可太過嚴重，且位置應該在臉頰而不是眼睛，另外，媳婦案發數小時後才到醫院驗傷，傷勢是不是婆婆造成的仍屬可疑。

▲這對夫妻同年9月以離婚收場。（示意圖／視覺中國CFP）

但媳婦在審理時指出，事發當時婆婆先想要推擠她，一直將她逼往牆角，想要衝撞她，自己被逼到無路可退，對方還是要來衝撞她，結果她一閃，婆婆便跌倒，一起身就攻擊她的左眼。媳婦透露，「我原本眼睛就有受傷，婆婆一打下來我的眼睛就很痛，我當時很害怕，只好馬上帶著3個小朋友躲進房間，將門鎖上」，接著撥打家暴專線、報警，等到警察到場才跟警方離開，先到警局製作筆錄再赴醫院驗傷。

由於人夫證詞指出，「母親當時是很用力的往前揮」，法院認為，該名婆婆當時力道並不輕，確實有傷人的犯意，勘驗各項事證後，依照傷害罪判婆婆拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。