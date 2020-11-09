黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死，39死囚應執行　

▲台南市議員王家貞是否支持死刑針對台南市警局各分局、刑警大隊進行問卷調查，55人中有50位明確支持死刑，黃偉哲市長也支持大馬女大生命案兇嫌判死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

馬國女大生命案讓死刑再掀熱議，台南市議員王家貞9日在議會總質詢指出，她針對台南市警分局和刑警大隊55人，進行支持死刑或支持廢死的問卷調查，有50位支持死刑，1位支持廢死，3位拒答，王家貞詢問黃偉哲市長看法，黃偉哲支持判馬國女大生兇嫌死刑，並執行39位死刑犯死刑。

王家貞怒批蘇貞昌以子彈事件硬拔前台南市警察局周幼偉官位，換上新警察局長詹永茂，但看看台南市這幾個月社會事件不斷，還發生上了國際版面的大馬女學生被殺悲劇，連前彰化縣警局長都說台灣治安惡化。

王家貞秀出網路熱議看板難過的說，一個好的執政者應該是守護國人、沒有戰火、快樂的在台灣成長，但民進黨全面執政，只會破壞制度。王家貞說：「網路上說，請問台灣有正常法官嗎？鐵鎚殺三個長輩的免死，在國小割喉女童的免死，持摺疊刀殺兩人免死，直播殺老婆女兒免死，殺女友盜領存款免死，灌毒且虐殺免死，縱火殺6個人免死，誘拐殺害小男童免死，火車上殺死警察免死，砍死母親剁頭免死，在竹東姦殺少女免死，當街砍死小燈泡免死，在湯姆熊殺死男童免死」。

王家貞說，蔡英文連司法改革都在騙，民進黨明知支持死刑是國內主流，卻讓泯滅人性的兇嫌借精神鑑定就逃一死，甚至無罪，她設計問卷，調查台南市警局各分局長、副分局長、刑警大隊正副隊長共55人的想法，11道題目分別是：是否支持廢死聯盟說的死刑過於殘酷違反人權、有冤獄和誤判可能、有教化可能、死刑無法嚇阻犯罪、死刑不符比例原則、終身監禁可取代或是支持死刑的論點，殺人償命一命換一命、執行死刑才可彰顯社會正義，還給受害家屬一個公道、死刑具有嚇阻作用維護社會秩序、不應該浪費納稅人的錢來養殺人犯一輩子，重大犯罪者再犯率高，並非每個人都能教化成功。

王家貞指出，問券結果有50位支持死刑，1位支持廢死，1位保留，3位拒答、1位死刑、廢死皆支持。王家貞問不知黃偉哲市長想法為何？黃偉哲表示，痛心發生大馬女學生命案，對於他雙親的悲痛也能感同身受，因此他認為兇嫌應該立刻被判處死刑，更支持趕快將死刑定讞的39位死刑犯執行死刑。

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