　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死，39死囚應執行　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台南市議員王家貞是否支持死刑針對台南市警局各分局、刑警大隊進行問卷調查，55人中有50位明確支持死刑，黃偉哲市長也支持大馬女大生命案兇嫌判死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞是否支持死刑針對台南市警局各分局、刑警大隊進行問卷調查，55人中有50位明確支持死刑，黃偉哲市長也支持大馬女大生命案兇嫌判死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

馬國女大生命案讓死刑再掀熱議，台南市議員王家貞9日在議會總質詢指出，她針對台南市警分局和刑警大隊55人，進行支持死刑或支持廢死的問卷調查，有50位支持死刑，1位支持廢死，3位拒答，王家貞詢問黃偉哲市長看法，黃偉哲支持判馬國女大生兇嫌死刑，並執行39位死刑犯死刑。

▲台南市議員王家貞是否支持死刑針對台南市警局各分局、刑警大隊進行問卷調查，55人中有50位明確支持死刑，黃偉哲市長也支持大馬女大生命案兇嫌判死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞怒批蘇貞昌以子彈事件硬拔前台南市警察局周幼偉官位，換上新警察局長詹永茂，但看看台南市這幾個月社會事件不斷，還發生上了國際版面的大馬女學生被殺悲劇，連前彰化縣警局長都說台灣治安惡化。

▲台南市議員王家貞是否支持死刑針對台南市警局各分局、刑警大隊進行問卷調查，55人中有50位明確支持死刑，黃偉哲市長也支持大馬女大生命案兇嫌判死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞秀出網路熱議看板難過的說，一個好的執政者應該是守護國人、沒有戰火、快樂的在台灣成長，但民進黨全面執政，只會破壞制度。王家貞說：「網路上說，請問台灣有正常法官嗎？鐵鎚殺三個長輩的免死，在國小割喉女童的免死，持摺疊刀殺兩人免死，直播殺老婆女兒免死，殺女友盜領存款免死，灌毒且虐殺免死，縱火殺6個人免死，誘拐殺害小男童免死，火車上殺死警察免死，砍死母親剁頭免死，在竹東姦殺少女免死，當街砍死小燈泡免死，在湯姆熊殺死男童免死」。

▲台南市議員王家貞是否支持死刑針對台南市警局各分局、刑警大隊進行問卷調查，55人中有50位明確支持死刑，黃偉哲市長也支持大馬女大生命案兇嫌判死。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞說，蔡英文連司法改革都在騙，民進黨明知支持死刑是國內主流，卻讓泯滅人性的兇嫌借精神鑑定就逃一死，甚至無罪，她設計問卷，調查台南市警局各分局長、副分局長、刑警大隊正副隊長共55人的想法，11道題目分別是：是否支持廢死聯盟說的死刑過於殘酷違反人權、有冤獄和誤判可能、有教化可能、死刑無法嚇阻犯罪、死刑不符比例原則、終身監禁可取代或是支持死刑的論點，殺人償命一命換一命、執行死刑才可彰顯社會正義，還給受害家屬一個公道、死刑具有嚇阻作用維護社會秩序、不應該浪費納稅人的錢來養殺人犯一輩子，重大犯罪者再犯率高，並非每個人都能教化成功。

王家貞指出，問券結果有50位支持死刑，1位支持廢死，1位保留，3位拒答、1位死刑、廢死皆支持。王家貞問不知黃偉哲市長想法為何？黃偉哲表示，痛心發生大馬女學生命案，對於他雙親的悲痛也能感同身受，因此他認為兇嫌應該立刻被判處死刑，更支持趕快將死刑定讞的39位死刑犯執行死刑。

絕對不能錯過的「全新小黑瓶」超低價來了！
 

ET快訊
違規遭攔被警噹：開奧迪都屁孩！酒駕男提訴訟「撤罰單」下場曝
金城武大5歲前女友爆「因自卑分手」！身分近況被起底
正妹星二代下海接客「24秒迷幻片曝光」！痛訴遭軟禁綑綁
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲預告推動觀光「救急方案」：補助團客、自由行旅客

陳明通：北京已為馬習會定調「接見台灣地區領導人」

5年前同桌賀錦麗　檢察官陳昱奉：她入主白宮肯定對台友善

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死，39死囚應執行　

電動機車年增率少一半！洪申翰轟環保署補貼方案「搞出一堆燃油機車」

行政院：蘇貞昌指示盤點大型會議　食安治安會報11月底前召開

WHA復會台灣仍被阻撓　蔡英文：世界上千位國會議員發聲挺台

駁央行為「打房」內鬨　副總裁嚴大宗：不同意見很正常

蔡易餘揭力挺川普理由：我是民代非政府！不必蝦緊張

被批北市進步停滯！柯文哲：別挑撥離間　我跟林右昌私下算友好

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

柯文哲預告推動觀光「救急方案」：補助團客、自由行旅客

陳明通：北京已為馬習會定調「接見台灣地區領導人」

5年前同桌賀錦麗　檢察官陳昱奉：她入主白宮肯定對台友善

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死，39死囚應執行　

電動機車年增率少一半！洪申翰轟環保署補貼方案「搞出一堆燃油機車」

行政院：蘇貞昌指示盤點大型會議　食安治安會報11月底前召開

WHA復會台灣仍被阻撓　蔡英文：世界上千位國會議員發聲挺台

駁央行為「打房」內鬨　副總裁嚴大宗：不同意見很正常

蔡易餘揭力挺川普理由：我是民代非政府！不必蝦緊張

被批北市進步停滯！柯文哲：別挑撥離間　我跟林右昌私下算友好

隋棠超低調「婚禮穿搭」被讚爆！　編織包、拖鞋兩萬元有找

千元有找爽吃和牛！台中超狂平價燒肉　炸牛排肉嫩、咬下噴汁

灰狼狀元籤可能選威斯曼　勇士被迫改選球小弟？內部意見不一

機能就是比人強　九份子重劃區房價3年漲逾2成

中職／統一獅慶祝第10冠！睽違7年台南封王遊行

通緝犯擁槍販毒還假扮刑警　逛完大賣場就被逮

直播主廢棄醫院探險…驚見上吊屍「半身分離」！回家惡夢不斷

柯文哲預告推動觀光「救急方案」：補助團客、自由行旅客

燒肉同話計劃推出「吃到飽」店型　預計明年初落腳高雄

二、三季空汙費率環保署想調降　林淑芬批「慷人民之慨圖利業者」

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

政治熱門新聞

拜登是「跛腳總統」 ！前防長揭原因

拜登當選！朱學恒嗆爆覺青：不要哭倒在地上

拜登當選 陳明通：陸持續對台施壓

蘇貞昌：馬英九開放美牛8年　國人一年吃6.8萬公噸都沒事

統一獅奪冠　盧秀燕道賀：我願賭服輸

WHA復會未邀台灣　外交部：中國阻撓

白宮變天！綠轉彎賀拜登　藍：強化台美夥伴關係

賴清德「期待戴爆炸獅子頭」　盧秀燕必戴

男違規丟垃圾被撞死　柯：支持嚴格執法

民進黨駁「押寶川普」　黃奎博笑了

張麗善升格「婆婆」住家漏水、壁紙脫落　網讚：樸實無華早日當奶奶！

花蓮縣議員王燕美病逝　議會默哀悼念

國安局訓練中心驚傳性騷案　邱國正回應了

孫大千轟「押錯寶」還越描越黑：民進黨蠢到無極限

更多熱門

相關新聞

《型男大主廚》開播15年爆火藥味　議員市長錄影強碰頭嗆聲質詢

《型男大主廚》開播15年爆火藥味　議員市長錄影強碰頭嗆聲質詢

三立《型男大主廚》開播15年，日前首次邀請台南土生、土長的一員謝龍介，與黃偉哲市長上節目，而這也是節目首次有政治人物為宣傳台南特產上節目，兩人放下政治人物身份，錄影時展現平常質詢彼此的火藥味，連吃不到也能挖苦對方。

分手爆哭！女大生見外送員叮嚀又哭

分手爆哭！女大生見外送員叮嚀又哭

高雄女大生3天沒到校！同學急PO文尋人

高雄女大生3天沒到校！同學急PO文尋人

黃偉哲：與美兩黨平行交往是國家最大利益

黃偉哲：與美兩黨平行交往是國家最大利益

全民趣味運動嘉年華開幕　黃偉哲與民同樂

全民趣味運動嘉年華開幕　黃偉哲與民同樂

關鍵字：

王家貞民調南警死刑黃偉哲馬國女大生

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 丁小芹 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

峮峮茫然哭了：重重一擊的一年

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

快訊／統一獅奪冠！第一波出爐：連3天滿千送百

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

「綺夢」張敏52歲0修圖曝光　網驚：認不出

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

更多

最夯影音

更多
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面