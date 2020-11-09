　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開放萊豬換上千億美國軍火！　王家貞怒批：沒健康如何捍衛家園

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨台南市議員王家貞猛批民進黨洗腦國人萊豬安全，質疑蔡英文政府，不到1個月花了1387億台幣跟美國買武器，這就是用食安換買美國軍火的證據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議員王家貞猛批民進黨洗腦國人萊豬安全，質疑蔡英文政府，不到1個月花了1387億台幣跟美國買武器，這就是用食安換買美國軍火的證據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員王家貞穿反對進口萊豬T恤，炮火猛烈批民進黨洗腦國人萊豬安全，沒有國安就沒食安，真相卻是「瘦肉精是世界反禁藥組織WADA明文規定的違禁物質」，蔡英文政府10月至今，不到1個月花了1387億台幣跟美國買武器，這就是用食安換買美國軍火的證據。

王家貞痛批，民進黨在野時拉布條抗議，全面執政卻讓國人不如台灣豬，吃瘦肉精如何捍衛家園，沒有國際地位，只有靈骨塔位！王家貞放一系列民進黨在野時影片，2009年11月14日蔡英文帶領民進黨支持者拉著紅綠布條，上寫著反毒牛、反出賣、反欺騙；2012年民進黨說，捍衛國人健康，反對開放瘦肉精，賴清德說，要求馬英九不可以拿美國來恐嚇人民，現在2020年11月，民進黨完全執政，卻自我打臉不顧全民反對，硬是要開放萊克多巴胺美豬進口，這下把網友惹毛了，網路上一堆的KUSO漫畫和文章，紛紛諷刺民進黨，政治不難，會騙就行。

▲國民黨台南市議員王家貞猛批民進黨洗腦國人萊豬安全，質疑蔡英文政府，不到1個月花了1387億台幣跟美國買武器，這就是用食安換買美國軍火的證據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞諷刺地說，農委會嚴格規定台灣豬不能吃萊克多巴胺，現在民進黨政府卻讓台灣人吃萊克多巴胺美豬，台灣人真不如豬，更可悲的是，教育部說學生不能吃萊豬、國防部說軍人不能吃、退輔會說榮民不吃、警政署說警察不吃、體育署說運動員不吃，陳時中卻說：「萊豬很安全，你們不要怕，只是我有三高」。

王家貞指出，國人以為美國只有瘦肉精豬肉嗎？錯，美國出口豬肉分兩種，沒瘦肉精的賣中國賺紅錢，有瘦肉精的叫台灣人吞下去，萊豬到底有多毒，國際世界反禁藥組織告訴大家真相，「瘦肉精是世界反禁藥組織WADA明文規定的違禁物質」，一旦誤食選手將面臨4年禁賽，所以體育署長張少熙透露未來國家運動訓練中心將避免使用美國豬，會採「日日查、周周查、月月查」的高標準，但選手如放假出去吃了萊豬肉包、肉圓，怎麼辦？

▲國民黨台南市議員王家貞猛批民進黨洗腦國人萊豬安全，質疑蔡英文政府，不到1個月花了1387億台幣跟美國買武器，這就是用食安換買美國軍火的證據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞更怒批小英政府配合美國賣台，洗腦台灣人，沒有國安就沒有食安，請問食安換到BTA雙邊貿易協定了嗎？食安換到國際地位了嗎？真相是否是食安換買上千億美國軍火，2020年10月21日，花10.08億美元，買了增程型距外陸攻飛彈等，4.36億美元買陸軍戰術導彈系統和3.67億美元買新式偵照莢槍，10月26日，花23.7億美元買新型魚叉海岸防衛系統，11月3日，花6億美元買4架無人機，也就是在公告開放萊克多巴胺美豬進口後，短短1個多月花了47.81億美元，換算新台幣約1387億台幣，蔡英文政府敢說不是用食安換買美國軍火？沒有健康體壯的台灣人，如何捍衛家園，國安又何在？

絕對不能錯過的「全新小黑瓶」超低價來了！
 

ET快訊
長榮男大生嘆人命易忘！「不到3天，開始關路燈」　工務局給回應
身分證有「這數字」爽折抵五星級飯店！中6個免費住
美直升機墜醫院「打翻待移植心臟」　醫護搶救絆倒…整箱直接噴飛
料理之王每周五晚間九點　美味上映
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拜登大將布林肯任白宮國安顧問呼聲高　他曾和蔡英文當面晤談

忘了改口「川普小贏」？　沈富雄：我是全國南波萬！

198處「電動機車充電站」無法可管　北市議員憂鋰電池恐釀公安

開放萊豬換上千億美國軍火！　王家貞怒批：沒健康如何捍衛家園

國民黨調侃蔡政府瘦肉精也應「髮夾彎」：台美關係不需靠萊豬維繫

盼小三通逐步、局部開放　楊鎮浯：不要讓「連結」完全消失

葉毓蘭聽力惡化住院　「我會儘快康復回到崗位上」

林俊憲反擊「押寶說」轟國民黨：你們單押中國在大聲什麼？

國民黨要求暫緩萊豬進口　民進黨批：押寶中國背刺台灣

議員反對環狀線拱手讓人　柯文哲：我們當醫生不太跟病人爭執

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

《孤味》超強卡司＋真實故事改編...暖哭人　「女性角度看台灣家庭」引現代人共鳴

住戶疑不滿保全要求「量額溫」　髒話連飆＋動手推人怒喊：跪下

台鐵最狂常客！一驗票就心絞痛 救護人員到場一驚：怎麼又是她

新竹物流司機迴轉直接輾壓狗狗 聽手術費6萬竟冷回：讓牠自然吧

「七月半」退業配..HowHow少賺7位數（？）　蔡阿嘎放話：票秒殺再生一胎！

拜登大將布林肯任白宮國安顧問呼聲高　他曾和蔡英文當面晤談

忘了改口「川普小贏」？　沈富雄：我是全國南波萬！

198處「電動機車充電站」無法可管　北市議員憂鋰電池恐釀公安

開放萊豬換上千億美國軍火！　王家貞怒批：沒健康如何捍衛家園

國民黨調侃蔡政府瘦肉精也應「髮夾彎」：台美關係不需靠萊豬維繫

盼小三通逐步、局部開放　楊鎮浯：不要讓「連結」完全消失

葉毓蘭聽力惡化住院　「我會儘快康復回到崗位上」

林俊憲反擊「押寶說」轟國民黨：你們單押中國在大聲什麼？

國民黨要求暫緩萊豬進口　民進黨批：押寶中國背刺台灣

議員反對環狀線拱手讓人　柯文哲：我們當醫生不太跟病人爭執

代理新冠疫苗遭立委質疑炒股　東洋駁斥：保留法律追訴權

一冷雙手就想縮起來！醫曝「雷諾氏症」可怕下場…病因找不到

美國大選底定對我國出口影響　財政部分析基本態勢不變

好想要卡地亞鑰匙圈！　紅衣門侍捧鑽石超Q

高雄小四童「1年上課9天」　媽媽說她全身病...醫師揪真相：問題在妳

中顧問稱北京將重啟談判　美前官員：哪會！拜登「怕被川普打臉」

獨／中壢清秀妹休學乞討原因曝！社會局起底「低收家庭」說話了

中職／金手套6人首度獲獎　兄弟最大贏家

60年代台鐵莒光號「餐車服務員」回歸　重現早期2款超人氣餐點

眼鏡哥突然衝上床強抱！　白狗嚇到「瞪大眼求救」驚慌臉超爆笑

業者「黑科技」台一線女星下海拍片　3段12分鐘瘋傳...大賺無良錢

政治熱門新聞

拜登是「跛腳總統」 ！前防長揭原因

拜登當選！朱學恒嗆爆覺青：不要哭倒在地上

拜登當選　陳明通：陸持續對台施壓

蘇貞昌：馬英九開放美牛8年　國人一年吃6.8萬公噸都沒事

統一獅奪冠　盧秀燕道賀：我願賭服輸

WHA復會未邀台灣　外交部：中國阻撓

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死

白宮變天！綠轉彎賀拜登　藍：強化台美夥伴關係

賴清德「期待戴爆炸獅子頭」　盧秀燕必戴

5年前同桌賀錦麗　檢察官陳昱奉秀照片

男違規丟垃圾被撞死　柯：支持嚴格執法

張麗善升格「婆婆」住家漏水、壁紙脫落　網讚：樸實無華早日當奶奶！

民進黨駁「押寶川普」　黃奎博笑了

花蓮縣議員王燕美病逝　議會默哀悼念

更多熱門

相關新聞

國民黨押寶中國？　民進黨：背刺台灣

國民黨押寶中國？　民進黨：背刺台灣

國民黨9日召開記者會指控民進黨押錯寶，有6成民眾希望暫緩美豬進口。對此，民進黨批評，國民黨反美豬，無疑當成迎接美國總統當選人拜登的大禮，代表無論美國由誰執政，國民黨路線就是反美，且押寶中國，背刺台灣，實在不可取。

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死

黃偉哲：殺馬國女大生兇嫌應判死

柯文哲：美國政策不因總統換人就急轉彎

柯文哲：美國政策不因總統換人就急轉彎

國民黨轟行政院「只顧網軍不顧民意」

國民黨轟行政院「只顧網軍不顧民意」

柯文哲向政院表達萊豬進口3意見

柯文哲向政院表達萊豬進口3意見

關鍵字：

開放萊豬食安美國軍火王家貞

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

點珍奶「混珍洗珠」啥意思？KIMIKO曝隱藏版點法

小五童求救四口擠破屋！10小時火速修好

統一獅封王「7-11不打折」！業者回應

饗食天堂2人同行1人免費連3天開搶

快訊／Line又當機！傳文字訊息「直接fly out」

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

峮峮茫然哭了：重重一擊的一年

基隆宮廟「福壽山天池」撒冥紙　業者狂勸無效

高雄女騎士「靠右騎路肩」竟挨罰600　民眾：太瞎！

獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝

更多

最夯影音

更多
楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神

楊丞琳李榮浩「隔空合體」超好哭　《帶我走》流蘇禮服化身星際女神
台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

台北男「想丟家庭垃圾」遇稽查員　逃跑誤絆分隔島...下秒慘遭輾斃！

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

李榮浩來了！遠距228天..　重逢楊丞琳合唱《曖昧》

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

瓶子吸蛤蠣湯、2支筆摩擦黏一起 眼鏡男做科學實驗「結尾唱原理」

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

越野車手在比賽中「刻意摔車」！　女友急上前...他亮戒指浪漫求婚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面