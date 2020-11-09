開放萊豬換上千億美國軍火！　王家貞怒批：沒健康如何捍衛家園

▲國民黨台南市議員王家貞猛批民進黨洗腦國人萊豬安全，質疑蔡英文政府，不到1個月花了1387億台幣跟美國買武器，這就是用食安換買美國軍火的證據。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員王家貞穿反對進口萊豬T恤，炮火猛烈批民進黨洗腦國人萊豬安全，沒有國安就沒食安，真相卻是「瘦肉精是世界反禁藥組織WADA明文規定的違禁物質」，蔡英文政府10月至今，不到1個月花了1387億台幣跟美國買武器，這就是用食安換買美國軍火的證據。

王家貞痛批，民進黨在野時拉布條抗議，全面執政卻讓國人不如台灣豬，吃瘦肉精如何捍衛家園，沒有國際地位，只有靈骨塔位！王家貞放一系列民進黨在野時影片，2009年11月14日蔡英文帶領民進黨支持者拉著紅綠布條，上寫著反毒牛、反出賣、反欺騙；2012年民進黨說，捍衛國人健康，反對開放瘦肉精，賴清德說，要求馬英九不可以拿美國來恐嚇人民，現在2020年11月，民進黨完全執政，卻自我打臉不顧全民反對，硬是要開放萊克多巴胺美豬進口，這下把網友惹毛了，網路上一堆的KUSO漫畫和文章，紛紛諷刺民進黨，政治不難，會騙就行。

王家貞諷刺地說，農委會嚴格規定台灣豬不能吃萊克多巴胺，現在民進黨政府卻讓台灣人吃萊克多巴胺美豬，台灣人真不如豬，更可悲的是，教育部說學生不能吃萊豬、國防部說軍人不能吃、退輔會說榮民不吃、警政署說警察不吃、體育署說運動員不吃，陳時中卻說：「萊豬很安全，你們不要怕，只是我有三高」。

王家貞指出，國人以為美國只有瘦肉精豬肉嗎？錯，美國出口豬肉分兩種，沒瘦肉精的賣中國賺紅錢，有瘦肉精的叫台灣人吞下去，萊豬到底有多毒，國際世界反禁藥組織告訴大家真相，「瘦肉精是世界反禁藥組織WADA明文規定的違禁物質」，一旦誤食選手將面臨4年禁賽，所以體育署長張少熙透露未來國家運動訓練中心將避免使用美國豬，會採「日日查、周周查、月月查」的高標準，但選手如放假出去吃了萊豬肉包、肉圓，怎麼辦？

王家貞更怒批小英政府配合美國賣台，洗腦台灣人，沒有國安就沒有食安，請問食安換到BTA雙邊貿易協定了嗎？食安換到國際地位了嗎？真相是否是食安換買上千億美國軍火，2020年10月21日，花10.08億美元，買了增程型距外陸攻飛彈等，4.36億美元買陸軍戰術導彈系統和3.67億美元買新式偵照莢槍，10月26日，花23.7億美元買新型魚叉海岸防衛系統，11月3日，花6億美元買4架無人機，也就是在公告開放萊克多巴胺美豬進口後，短短1個多月花了47.81億美元，換算新台幣約1387億台幣，蔡英文政府敢說不是用食安換買美國軍火？沒有健康體壯的台灣人，如何捍衛家園，國安又何在？



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