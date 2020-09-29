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雲端最前線／專訪雲林縣長張麗善　到國際偶戲節與6男神過中秋！

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新聞節目中心／綜合報導

中秋連假將至，2020雲林國際偶戲節也將在10/1至11日於虎尾鎮盛大舉行，不僅一次讓史艷文、素還真、藏鏡人、黑白郎君、棄天帝、花信風等「六大男神」齊聚一堂，更有偶戲不夜城、百人戲偶踩街、布袋戲光雕秀等精彩活動。《雲端最前線》29日專訪雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君，邀請民眾一同在連假期間到雲林，度過不一樣的中秋！

▼2020雲林國際偶戲節主視覺。（圖／雲林縣政府提供）

▲▼2020雲林國際偶戲節。（圖／雲林縣政府提供）

雲林縣是布袋戲的故鄉，偶戲節更是雲林重要慶典，每年都吸引不少戲迷「朝聖」。今年邁入第18屆，以「男神時代」為主題，除邀來布袋戲界的經典男主角擔綱演出，更由歷屆金曲獎設計統籌顏伯駿操刀主視覺，將傳統表演藝術帶入時尚設計感，令人眼睛一亮。

張麗善先前也預告，國際偶戲節將在10月1日於雲林布袋戲館以「新科技」方式揭開序幕，10月2日晚間則於虎尾高鐵特定區內舉辦音樂會，另有10月10日晚間的布袋戲光雕秀等活動，要讓熱愛布袋戲的民眾大飽眼福，也讓台灣的布袋戲文化品牌享譽海內外。

另一方面，張麗善為推廣雲林農產品，上任後以「雲林良品」打造品牌形象；近期面對美豬進口爭議，也率先推出零瘦肉精牧場及餐廳認證標章，堅持雲林瘦肉精零檢出「不走回頭路」，要為雲林豬肉打出品牌，兼顧豬農生計及縣民健康。究竟美豬進口對國內市場衝擊有多大？雲林縣將如何做好各項把關？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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