支持瘦肉精零檢出　朱立倫南下雲林力挺台灣豬

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

雲林縣是國內第一養豬大縣，養豬戶有1200多戶，約有156萬頭豬隻，豬肉供應量占全國40%，產值達200多億，若再加上相關屠宰加工及飼料產業產值逾300億，政府8月底宣布含瘦肉精美豬進口後，就有200名豬農到縣府抗議政府「別把農業當貿易交換的祭品」，今(25)日下午，國民黨前主席朱立倫南下雲林挺豬農。

▲國民黨前主席朱立倫到雲林力挺台灣豬。（圖／記者蔡佩旻攝，以下同）

▲雲林的養豬場。

中央政府上月宣布明年將開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，雲林縣政府堅持零檢出立場，還推出「雲林良品零瘦肉精牧場及餐廳認證標章」，雲林縣長張麗善表示，「認證的雲林豬就是安全保證，一旦查獲違規者將祭出2億元最高罰責」。

▲雲林的養豬場。

上午朱立倫到台中沙鹿區與顏寬恒推薦台中小吃後，驅車南下到雲林縣與立法委員張嘉郡等人一同到褒忠鄉亞麻籽養豬場、及麥寮鄉台全珍豬場視察養豬情形，現身力挺台灣豬。

朱立倫指出，支持台灣豬是每一個政黨都須努力的，應該要減少外來或不健康的食品，對台灣民眾安全危害，應該反過來要讓豬農走出去，我也相信全民最關心的就是食品安全，對於任何自由貿易是支持的，但不能傷害人民的健康，公投也需要由全民決定。

▲國民黨前主席朱立倫到雲林力挺台灣豬。

前立法委員張嘉郡全程陪同，她在受訪時表示，政府宣佈進口含瘦肉精美豬，很多豬農心情忐忑，「我也是媽媽，也會擔心，加了瘦肉精豬肉不小心買到怎麼辦」，她同時強調，雲林豬肉絕對沒有瘦肉精，全部零檢出，也呼籲全國消費者購買雲林豬肉，也支持在地豬農，再者，口蹄疫今年已經拔針，未來將雲林優質豬肉外銷到國外去，提升競爭力。

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