永遠是台南人　郭信良邀請台南旅外鄉親參加縣市合併10週年慶活動

▲台南市議長郭信良，強力邀請台南旅外鄉親再回台南參加縣市合併10週年慶祝活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國台南旅外同鄉聯誼會返鄉尋根之旅8日舉辦，中午由台南市議會設宴款待近6百名來自全國台南鄉親，郭信良議長與老縣長陳唐山、立委陳亭妃、市議員許至椿、李偉智、陳碧玉、方一峰、吳通龍，及林燕祝議員服務處代表共同歡迎，郭信良強力邀請大家12月底再回台南，參加縣市合併10週年系列慶祝活動。

郭信良議長指出，往年同鄉會鄉親們多在3月國際蘭展期間回到台南，今年因受到新冠肺炎疫情影響，國際蘭展取消辦理，鄉親們的返鄉行程也延到11月。郭信良議長表示，很多鄉親在年輕時就離鄉背井，到其他縣市奮鬥，但仍不忘推廣台南之美，包括下一代也都以台南為榮，常回到台南尋根；這代表著大家不管身在何處，永遠都是台南人，這份對家鄉的向心力，令人感動，也很值得肯定。

為了慶祝台南縣市合併10週年，議會與市府共同辦理10週年系列活動，12月24日起至明年1月3日，將陸續有燈會菁華展、跨年晚會及歡樂氣墊嘉年華一一登場。郭信良議長化身為城市行銷員，邀請鄉親們屆時攜家帶眷再度回到台南，一起參加難得的熱鬧慶典。

郭信良議長同時詳細地向旅外鄉親們介紹市議會近來的轉變。台南市議會將議事進行過程公開透明化，包括程序委員會在內的各項議程，全都可以透過網路即時收看，市民朋友們能夠看到議員們為民喉舌的過程，也能第一手得知市府官員的回覆，共同監督市政。因而，台南市議會今年得到公督盟評比為全國地方議會透明度第一名，代表著議會長足的進步。

郭信良議長進一步說明，議會的建築物及環境也改善許多。除了綠美化議會周遭環境，議會正進行亮化工程，一入夜，原本漆黑一片的市議會將亮起繽紛燈光，而且明年還會加入水舞，議會將成為城市新景點，希望鄉親們明年返回台南時能撥空到議會一遊。

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